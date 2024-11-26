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北部氣溫今起驟降 低於20度…醫示警中風風險高

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北板橋今上午細雨綿綿氣溫僅19度。記者李定宇／攝影
新北板橋今上午細雨綿綿氣溫僅19度。記者李定宇／攝影

北部昨出大太陽，今起細雨綿綿氣溫驟降，近幾天體感溫度將低至11度，亞東醫院神經醫學部醫師徐仁佑指出，氣溫低於20度心房顫動引發血栓所造成的栓塞性中風風險顯著升高，低於10度中風發生率更是急劇攀升，提醒注意保暖及健康管理降低疾病風險。

醫師徐仁佑強調，外出時應注意全身保暖，不僅是毛衣、外套、手套和毛襪，頭部與頸部的防護同樣重要，帽子與圍巾不可缺少。另外許多人往往會忽視室內保暖的重要性，例如從被窩起床、洗澡前後或進出浴室時，若未因應劇烈溫差採取保暖措施，同樣可能會增加心血管的負擔。寒流期間可使用暖氣或浴室防水暖氣機，以減少溫差帶來的潛在危害，維持身體健康。

高血壓、高血脂、高血糖是造成心血管疾病主因，不良生活習慣如缺乏運動、高油飲食及經常飲用含糖飲料都是可能導致三高關鍵因素。應透過定期健康檢查與日常監測血壓、腰圍及體重，及早發現代謝症候群等高風險徵兆，從而降低慢性疾病的發展風險。

徐仁佑表示，若男性腰圍超過90公分、女性超過80公分，或BMI值大於27，即屬於代謝症候群高危險群，同時也是三高的高風險族群。徐仁佑醫師提醒，若有以上狀況，應及早就醫，透過專業評估與治療，預防代謝症候群惡化為慢性疾病。

若出現臉部不對稱、手臂無力下垂或說話不清晰的情況，半邊肢體麻木、突然暈眩或步態不穩等症狀，切勿抱有只是太累，睡一覺就好僥倖心理，中風搶救黃金時間極為有限，延誤處理將加重腦細胞受損程度。呼籲若察覺疑似中風症狀務必要立即送醫，降低長期傷害風險。

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