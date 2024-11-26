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陸籍鈺洲啟航輪分次抽除殘油 航港局限期船東提船體移除計畫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
鈺洲啟航輪開始進行抽油作業。圖／航港局提供
鈺洲啟航輪開始進行抽油作業。圖／航港局提供

大陸籍鈺洲啟航輪因康芮颱風擱淺野柳已逾3周，交通部航港局近期掌握最佳海象，以分次分段方式執行抽油作業，昨天已抽出5噸餘油，預計下次可抽油期間為11月29日至12月2日，盼盡早抽除290頓殘油；至於船體與橋式機的移除，已限期船東及船體保險公司提出移除計畫。

因應東北季風海象狀況及作業安全，航港局針對鈺洲啟航輪抽油作業採分次分段方式執行，昨天上午啟動抽油作業，優先抽除汙染風險最重的重油，並於晚間8時20分抽出5噸餘油至接收餘油的動態定位船舶水晶號，為避免二次災害，同時強化抽油過程的汙染防治措施，囿於海象限制，抽油作業於今清晨告一段落。

航港局表示，預計下次可抽油期間為11月29日至12月2日，將於海象較為平穩時接續進行抽油作業，盼盡早抽除290噸殘油；至於船體與橋式機的移除，已限期請船東及船體保險公司提出船貨移除計畫，待提出後再會同相關單位審查，以辦理船貨物移除作業。

在尚未抽除殘油前，航港局已指派專人在作業現場及透過CCTV掌握船況及周邊環境，也要求P&I保險公司每日更新油汙染擴散模擬最大範圍，巡查金山至瑞芳間長達38公里的海岸線，並就金山、萬里、基隆及瑞芳等地16處漁港，以及野柳地質公園、大武崙沙灘與核二廠等地，每日檢查部署於該等地點防汙資材完妥，以即時因應油汙外洩的緊急處置。

鈺洲啟航輪進行抽油準備工作。圖／航港局提供
鈺洲啟航輪進行抽油準備工作。圖／航港局提供
水晶號就定位開始進行餘油抽除作業。圖／航港局提供
水晶號就定位開始進行餘油抽除作業。圖／航港局提供

海象 航港局 野柳

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