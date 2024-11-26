北榮與梅約醫學中心合作 明年展開重粒子基礎生物研究

台北榮總與美國梅約醫學中心合作，於台北榮總科技大樓成立聯合研究實驗室，今天上午由副院長李偉強及王署君代表，與梅約醫學中心放射治療科副主任Sungjune Kim教授共同揭牌，預計明年1月起正式展開重粒子基礎生物研究，台美醫療合作再邁出關鍵的一大步。

北榮院長陳威明說，台北榮總擁有優秀放射治療團隊及尖端的重粒子設備，梅約醫學中心在癌症臨床治療及基礎研究等方面的成果更是國際先驅。北榮重粒子中心於去年5月15日啟用迄今，已有將近350位正在治療或已完成重粒子治療病人，而梅約醫學中心也計畫興建重粒子中心，雙方強強聯手，將可進一步提升台、美癌症放射治療的質與量，持續突破創新，共創雙贏。

李偉強則歡迎專程遠道而來的Kim教授，根據雙方合作內容，美國梅約醫院將派駐研究人員到北榮，與相關研究團隊進行重粒子基礎及臨床研究，包括像哪一類癌症病人最合適接受重粒子治療，不同癌症的最適治療劑量，以及重粒子治療的生物效應等重要課題，並將合作申請台灣科技部及美國衛生研究院（NIH）多年期跨國醫療研究計畫，並共同發表研究報告，進行實質深化合作。

梅約醫學中心多次名列全美最佳醫院，全球頂尖醫學中心，該院位於明尼蘇達及亞利桑那院區質子治療中心分別於2015年及2016年啟用，佛羅里達院區也將設置全美第一座重粒子中心。