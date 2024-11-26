英雄大遊行「雨神同行」？ 伍婉華：雨勢下午趨緩 甚至可見陽光

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，舉國歡騰，英雄大遊行今天下午3時20分登場。不過，北部今晨溼答答，下午大遊行是否會有雨神同行？中央氣象署簡任技正伍婉華今天表示，今天是本周容易下雨的時候，下午基隆北海岸、大台北山區可能有比較大的雨勢，不過會漸漸緩和下來。

伍婉華表示，今天清晨鋒面通過的時候，苗栗以北、東北部都有降雨現象，隨著鋒面雲帶逐漸離開，首先比較旺盛、比較會降雨的雲區已經移動到台灣東方海面，未來隨著北方乾空氣南下，降雨下午後漸漸緩和。北部、東半部地區局部短暫陣雨機率，中部山區零星短暫降雨機率，其他各地漸漸甚至可見陽光。

英雄大遊行預計自凱達格蘭大道公園路口出發，行經襄陽路轉進館前路「英雄谷」，施放勝利紙花向台灣英雄致敬，再左轉忠孝西路一段南側、左轉重慶南路一段，下午3時50分抵達總統府，由賴清德總統與副總統蕭美琴迎接。民眾若無法共襄盛舉，也可透過YouTube頻道收看全程直播。

另外，新北市政府今晚7時在市民廣場歡樂耶誕城辦「台灣英雄見面會」，選手江國豪、張奕、戴培峰、林昱珉、潘傑楷、莊昕諺和打擊教練高國輝出席；台北市政府邀投手林凱威、教練團張建銘等在大巨蛋辦見面會；台南市政府11月底「棒球歷史展」已安排林安可、陳傑憲假日講座，正積極聯繫中華隊辦見面會；桃園市政府正洽詢樂天桃猿隊。