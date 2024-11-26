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機器人智能輔助 豐原醫院中風婦人訓練後可走百公尺

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
衛生福利部豐原醫院復健科結合先進的機器人智能輔助行走訓練，為中風患者帶來新希望，76歲呂姓婦人也受惠。圖／豐原醫院提供
衛生福利部豐原醫院復健科結合先進的機器人智能輔助行走訓練，為中風患者帶來新希望，76歲呂姓婦人也受惠。圖／豐原醫院提供

衛生福利部豐原醫院復健科結合先進的機器人智能輔助行走訓練，為中風患者帶來新希望，76歲呂姓婦人今年6月底中風左側肢體癱瘓，日常生活全依賴家人照顧，在腦中風急性後期照護加強復健加上10次的機器人智能輔助步行訓練後，有顯著進步，她現在可走近百公尺。

呂姓婦人的孫子是將升大三的學生，看到父親在工作與醫院照顧間奔波，他決定犧牲暑假時間協助奶奶復健；剛開始他擔心奶奶可能需要入住安養機構，在醫療團隊的評估下，認為婦人有復健潛力，因此加入急性後期照護計畫加強復健。

豐原醫院復健科張憲伯醫師指出，急性後期照護計畫提供住院式的跨專業團隊整合照護，包括醫療、中醫、護理、物理、職能治療等多元服務；為了再更快開始行走，病人選擇加上最新的機器人智能輔助行走訓練，這種先進設備能支撐病人軀幹和下肢，在智能偵測調節下，提供個人化適度的高重複、高強度步態訓練。

豐原醫院復健科廖雅璇物理治療師表示，相較於傳統復健方法，機器人智能輔助行走訓練具有多項優勢，有安全可靠的支撐系統，能在不引起張力的情況下及早訓練站立與行走，讓患者無需擔心跌倒風險；並智能偵測，提供高強度、高精確度的訓練，治療師會評估病人情況來設定客製化訓練計劃，系統還能即時回饋與追蹤進度，提高訓練效率。

經過10次機器人智能輔助行走訓練後，呂姓婦人的行走能力顯著提升，從最初僅能在大量攙扶下行走10步，到現在可在輕度協助下連續行走近百公尺。

復健 腦中風 豐原

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