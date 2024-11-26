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鋒面雨歇、乾冷空氣要來了…氣象署：冷氣團明壟罩到周六晨 下周再一波

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北部、東北部、金馬地區今天會愈晚愈冷；中南部、花東、澎湖到中午時溫度會上升一些些，不過下午以後溫度也會漸漸下降，也是愈晚愈冷，今天高溫下降3至5度之多。本報資料照片
北部、東北部、金馬地區今天會愈晚愈冷；中南部、花東、澎湖到中午時溫度會上升一些些，不過下午以後溫度也會漸漸下降，也是愈晚愈冷，今天高溫下降3至5度之多。本報資料照片

今天的天氣明顯轉變。中央氣象署簡任技正伍婉華今天表示，鋒面正在通過台灣上空，隨後今年入秋以來第一波大陸冷氣團，明天開始影響台灣，預計會一直影響到周六清晨，周四晚上到周六清晨的夜晚、清晨將會出現最低溫。

伍婉華表示，目前鋒面已經向東移動到台灣東方海面，鋒面雲帶目前還在影響台灣。鋒面後面的冷空氣是乾冷性質，乾空氣也隨著鋒面逐漸往台灣附近移動。

今天鋒面離開之後，東北季風增強，不過，伍婉華表示，從周三到周六清晨，北方高壓會帶來大陸冷氣團影響台灣天氣，周六到周日高壓向東移動、冷氣團稍微減弱，西北方的蒙古仍有高壓南下，所以下周二開始又有一波大陸冷高壓帶來的冷空氣影響台灣天氣。

伍婉華表示，今天清晨鋒面通過的時候，苗栗以北、東北部都有降雨現象，隨著鋒面雲帶逐漸離開，首先比較旺盛、比較會降雨的雲區已經移動到台灣東方海面，未來隨著北方乾空氣南下，降雨下午後漸漸緩和。

未來降雨趨勢，伍婉華表示，今天是本周容易下雨的時候，不過隨著鋒面雲帶移動，預估今天白天北部、東半部地區局部短暫陣雨機率，中部山區零星短暫降雨機率，其他各地漸漸甚至可見陽光。今天下午的時候，基隆北海岸、大台北山區可能有比較大的雨勢，不過會漸漸緩和下來。明天開始到周六清晨大陸冷氣團影響期間，大部分地區可以看到陽光，只有花東地區有零星短暫降雨機率。周日到下周一東半部地區降雨機率稍微高一些，其他地區仍可看到陽光。

伍婉華表示，陽光照射時溫度比較不會那麼涼，不過不要被陽光騙了，太陽下山之後溫度會降得很快。未來溫度趨勢部分，北部、東北部、金馬地區今天會愈晚愈冷；中南部、花東、澎湖到中午時溫度會上升一些些，不過下午以後溫度也會漸漸下降，也是愈晚愈冷，今天高溫下降3至5度之多。

未來冷氣團影響期間，伍婉華表示，北部、東北部、金門、馬祖最冷，預估最低氣溫在中部以北11、12度左右，金馬13、14度左右，南部和東部15度左右，其他地區17至19度。沿海空曠地區和近山區平地會再冷一些些，有可能低溫出現10度或10度以下，氣象署會發布低溫特報提醒，預期是有機會。

伍婉華表示，北部、東北部未來幾天高溫19度左右，都在20度以下，金馬也類似；澎湖、中部、東部高溫21、22度，南部和東南部24至25度。中南部日夜溫差大、9至10度左右，北部溫差7度左右。

未來1周地面天氣預報圖。圖／中央氣象署提供
未來1周地面天氣預報圖。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

冷氣團 氣象署 鋒面

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