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世界女童軍總會主席岡薩雷茲訪台 推動性別平等

聯合報／ 記者高凌雲／台北即時報導
世界女童軍總會主席岡薩雷茲（左）與中華民國女童軍總會理事長黃敏惠（右）一同參加由女童軍總會主辦的「多元文化與全球交流」活動。圖片來源/中華民國女童軍總會
世界女童軍總會主席岡薩雷茲（左）與中華民國女童軍總會理事長黃敏惠（右）一同參加由女童軍總會主辦的「多元文化與全球交流」活動。圖片來源/中華民國女童軍總會

世界女童軍總會主席岡薩雷茲（Candela Gonzalez）女士訪問中華民國，參加中華民國女童軍總會主辦的「多元文化與全球交流」活動，中華民國女童軍總會理事長黃敏惠說，教育決定人才，人才決定未來，希望透過分享與交流，讓青年了解如何透過女童軍平台，勇敢挑戰自我，突破界限，成為台灣未來的力量。

岡薩雷茲指出，性別平等不是口號，是一個需要全世界攜手實現的目標。女童軍運動是推動改變的核心力量，因為我們的使命是啟發年輕女性，讓她們成為未來的領袖。

世界女童軍總會（WAGGGS）為全球最大的女性組織，全世界153個國家，超過1080萬名會員，為聯合國經濟及社會理事會（ECOSOC）最高等級的全面諮詢地位的國際非政府組織（INGO）。中華民國女童軍總會成立66年來，累積超過百萬名女性會員，長期致力培養女性領袖，推動性別平等，透過青領培訓與國際參與提升青年的影響力。

女童軍總會主辦多元文化與全球交流活動，是為了推動台灣女童軍拓展國際視野，與性別平權對話。身兼嘉義市市長的女童軍總會理事長黃敏惠，邀請在全球性別平權及青年領袖培育領域，具有領導地位的世界女童軍總會主席岡薩雷茲參加，是一次意義深遠的國際對話，象徵台灣在女童軍運動扮演日益重要的國際角色。

黃敏惠說，女童軍運動對青年成長的深遠影響，透過這次分享與交流，讓青年了解如何透過女童軍平台，勇敢挑戰自我，突破界限，成為台灣未來的力量。無論我們來自何方，當我們穿上這身女童軍制服時，便如同綁上無形的友誼結，將世界的每一個角落緊密聯繫在一起，充滿希望與力量。

在這次活動當中，岡薩雷茲與女童軍總會，以及及西門子能源公司代表，共同啟動 WAGGGS 與 STEM（科學、技術、工程、數學）領域的合作計畫，鼓勵更多女孩探索，投身 STEM 領域。這項計畫將透過科技教育與專業培訓，為女孩開拓更寬廣的生涯規畫，激發她們的潛能，成為未來的領導者。

西門子能源公司董事總經理李鍵壕表示，隨著能源需求的不斷增長，與氣候變遷帶來的挑戰，推動能源轉型，實現永續發展，成為全球共同使命，我們必須通過創新與教育，解鎖能源領域更多的可能，應對這些前所未有的壓力。

性別 童軍 青年

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