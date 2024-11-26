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鋒面快閃午後轉乾 北部率先氣溫急墜、明起「冷氣團發威到周末」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
今天下半天乾冷空氣逐漸移入，明天大陸冷氣團南下，一直影響到周末。本報資料照片
今天下半天乾冷空氣逐漸移入，明天大陸冷氣團南下，一直影響到周末。本報資料照片

有別於昨天各地晴朗穩定好天氣，今天起天氣明顯轉變。天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天清晨到上午期間微弱鋒面逐漸通過台灣附近，後續東北季風就會增強，迎風面的北部、東半部地區陸續都會有一波短暫陣雨機會。

他說，預估降雨不會持續太久，下半天乾冷空氣逐漸移入，水氣減少以後降雨便逐漸趨緩，預估入夜後各地已無明顯降雨，轉多雲天氣為主。中南部地區則不受影響，仍然維持晴到多雲天氣，僅有中部地區有稍多雲量，預估下半天以後也會恢復較晴朗的天氣型態。

降雨趨緩以後，氣溫開始下滑，歐宗學表示，今天北部、宜蘭白天高溫只有21度左右，跟昨天相比已經轉涼許多，入夜後市區低溫會下探至15至17度左右，郊區會再低一些，和昨天溫差相當明顯。

至於其他地區，也有降溫趨勢，但歐宗學說，相對比較輕微，預估中部、花東白天高溫仍可達23至25度，南部仍有26至28度。入夜後低溫也會降到16至18度左右，雖然沒有北部來得低，但偏冷的感受相當明顯，注意氣溫變化，明天起還會有更低溫出現。

明天大陸冷氣團南下，歐宗學表示，乾冷空氣會一直影響到周末期間，水氣持續偏少，因此各地普遍可以維持一段較長時間的晴到多雲天氣。

在乾冷的型態下，雖然白天期間會比較溫暖，歐宗學表示，入夜後在輻射冷卻幫助下，氣溫可能會降得更低，早晚氣溫變化會相當顯著。

歐宗學表示，目前預估冷氣團影響的最低溫時間，從明晚開始到周六清晨，北部、宜蘭市區早晚低溫僅有12至14度左右，郊區可能更低只有10度上下，白天高溫仍可達19至20度；中部地區早晚低溫普遍也在12至14度左右，白天高溫可達22至23度；南部早晚低溫15至18度，白天高溫23至25度。

明天開始就是今年秋冬季節的第一波冷氣團影響，歐宗學表示，雖然是乾冷型態，但早晚期間的低溫仍不容小覷，日夜溫差會相當巨大，高風險族群如有心血管疾病或老幼注意適時調整穿著，就寢時可以放件外套在床邊，起床後先穿上再慢慢開始活動，夜間或清晨等較低溫時段出門時，別忘了做好保暖措施。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 冷氣團 鋒面

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