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全台有感降溫！賈新興：明天乾冷「強烈大陸冷氣團」 南下 探8度低溫

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
明天受乾冷強烈大陸冷氣團南下影響，各地氣溫顯著下降。周四至周日各地天氣穩定，中南部日夜溫差大。本報資料照片
明天受乾冷強烈大陸冷氣團南下影響，各地氣溫顯著下降。周四至周日各地天氣穩定，中南部日夜溫差大。本報資料照片

乾冷空氣即將抵達。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天受乾冷強烈大陸冷氣團南下影響，各地氣溫顯著下降。周四至周日各地天氣穩定，中南部日夜溫差大。

他說，預估最低溫出現在周四深夜至周五清晨，以及周五深夜至周六清晨，因輻射冷卻效應及冷空氣影響，台北站低溫有低於12度的機率，苗栗以北空曠地區則有於8至10度的機率，花東縱谷也有接近10度的低溫。

賈新興表示，下周一，午後花東山區有零星短暫雨。下周二至下周四受另一波東北季風影響，北海岸、基隆、大台北東側、宜蘭及花蓮有局部短暫雨。下周五，宜花東有零星短暫雨。

短期氣候趨勢預測顯示，下周二起宜蘭仍有連續性且異常降雨發生的機率。賈新興表示，氣溫方面，自明天起至1月5日，氣溫以偏涼的機率高。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 賈新興

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