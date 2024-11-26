北東雨到今晚 乾冷空氣南下 明起氣溫直墜3地區探10度低溫

天氣轉變，入秋以來首波大陸冷氣團明天南下。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨晚到今天上午鋒面掠過，後續東北季風增強，台中以北到東半部有一陣降雨的機會。不過，後面空氣轉乾，今晚北部、東半部就會轉為多雲天氣，台中以南地區不受影響。

吳聖宇說，明天原本預期有中層水氣要通過，但是看起來也沒有了，隨著中高層西風槽掠過，乾冷空氣南下，天氣反而會更進一步好轉，但是溫度也將從明天起明顯下降。周四到周六溫度偏低，中北部、東北部、花東縱谷內空曠地區低溫有機會降到10至12度之間，有輻射冷卻的地方溫度還可能更低，務必要多加留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。