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今鋒面通過後愈晚愈冷 吳德榮：明起冷氣團籠罩到周日晨 探10度低溫

今鋒面通過後愈晚愈冷 吳德榮：明起冷氣團籠罩到周日晨 探10度低溫

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
明天至周日清晨乾冷氣團籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、不覺冷，北部高溫仍有23度，中南部則有27、28度，但早晚很冷，日夜溫差大，應注意衣著調整。本報資料照片
明天至周日清晨乾冷氣團籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、不覺冷，北部高溫仍有23度，中南部則有27、28度，但早晚很冷，日夜溫差大，應注意衣著調整。本報資料照片

今天鋒面掠過，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，北部及東半部地區轉有局部短暫雨，其他地區為多雲時晴的天氣；冷空氣逐漸南下，北台灣愈晚愈冷，應注意添衣保暖，中南部白天舒適、早晚微冷。北部23度降至13度、中部15至28度、南部17至29度、東部15至29度。

他說，明天至周日清晨乾冷氣團籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、不覺冷，北部高溫仍有23度，中南部則有27、28度，但早晚很冷，日夜溫差大，應注意衣著調整。周日白天起至下周一冷氣團略減弱，各地仍晴朗穩定，日夜溫差大。

吳德榮表示，周四至周日晨乾冷氣團及強輻射冷卻加成，清晨及夜間，本島部分平地的最低氣溫將降至10度左右，台北測站亦將降至14度以下，成為首波符合大陸冷氣團定義的冷空氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

保暖 冷氣團 吳德榮

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