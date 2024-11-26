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今鋒面通過後愈晚愈冷 吳德榮：明起冷氣團籠罩到周日晨 探10度低溫

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鋒面通過後入秋最強冷空氣報到 專家：明晚至周五最冷 探10度極端低溫

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
今天鋒面通過後，強冷空氣報到。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
今天鋒面通過後，強冷空氣報到。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

昨天各地舒適溫暖，不過，今天開始天氣將明顯轉變，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，昨晚至今天微弱鋒面通過台灣，隨後東北季風增強；北部與東半部地區逐漸轉為短暫陣雨天氣，中南部平地影響較小，僅山區附近有零星短暫雨的機會。同時，氣溫逐步下降，與昨天的暖陽相比有明顯的溫差變化。

「好消息是，陰雨天氣不會持續太久」。「天氣風險 WeatherRisk」表示，今晚至周五乾冷空氣快速南下，各地天氣轉為多雲到晴，降雨機率明顯降低。不過，這波冷空氣的強度可能達到大陸冷氣團等級，預估明晚至周五是最冷的時段。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，北部及宜蘭市區早晚低溫下探12-14度，郊區甚至可能出現10度左右的極端低溫。白天在晴朗天氣下，氣溫雖有回升，但僅約18至20度。中南部及花東地區也將明顯降溫，早晚低溫約13至16度，白天高溫相對較暖，約19至22度。

周末冷空氣逐漸減弱，氣溫緩慢回升，但「天氣風險 WeatherRisk」表示，早晚仍偏涼，白天溫度回暖較明顯，整體天氣穩定，日夜溫差依然較大。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，此次冷空氣將是今年入秋以來最有感的一波，留意氣溫變化，提前做好禦寒準備，尤其是心血管疾病患者、長者及幼童等高風險族群，注意保暖。剛起床時應避免急速活動，早出晚歸務必添衣保暖，並隨著氣溫變化適時調整穿著，以確保健康與舒適。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣溫 風險

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