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今鋒面通過後愈晚愈冷 吳德榮：明起冷氣團籠罩到周日晨 探10度低溫

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首波冷氣團要來了 今鋒面通過 明急轉冷探12度低溫

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
明天大陸冷氣團南下，周四至周六清晨持續受大陸冷氣團影響，各地氣溫更為下降。本報資料照片
明天大陸冷氣團南下，周四至周六清晨持續受大陸冷氣團影響，各地氣溫更為下降。本報資料照片

天氣將劇烈轉變，明天入秋以來首波大陸冷氣團南下。中央氣象署表示，昨晚鋒面逐漸靠近，到今天上午間通過台灣，隨後東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區及南部山區有零星短暫陣雨，尤其在基隆北海岸及北部山區有局部較大雨勢發生的機率，下半天後雨勢逐漸趨緩。

氣溫方面，今天北部及東北部明顯轉涼，其他地區愈晚愈涼，北台灣清晨氣溫約18、19度，白天逐漸降溫，而中部及花蓮高溫略降至23至25度，南部及台東高溫約26至28度；今晚低溫北台灣約15、16度左右，其他地區約16至18度，澎湖全天20至23度，金門全天17至20度，馬祖全天15至17度。

明天大陸冷氣團南下，周四至周六清晨持續受大陸冷氣團影響，各地氣溫更為下降，尤其清晨受輻射冷卻影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨。北部及東北部12至20度，中部12至24度，南部15至26度，東部15至21度，東南部16至23度；澎湖19至21度，金門14至20度，馬祖14至20度。

周六白天大陸冷氣團減弱，周日至下周一清晨仍有輻射冷卻影響，白天氣溫逐漸回升，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨。北部及東北部15至23度，中部14至25度，南部17至27度，東部18至23度，東南部19至24度；澎湖20至23度，金門16至20度，馬祖15至17度。

12月3日至12月5日另一波冷空氣影響，北部及東北部氣溫下降，各地早晚偏涼冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。大陸冷氣團影響期間，清晨輻射冷卻作用影響下，山區氣溫偏低，路面易有局部積冰現象，行車用路注意安全。

冷氣團 氣溫 馬祖

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