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健康你我他／感謝姊姊付出 細心顧癱瘓母

聯合報／ 文／張重玖（高市楠梓）
姊姊無怨無悔，擔起照護母親的全部責任，當弟弟的真的感激不盡，謝謝姊姊。圖／張重玖提供
姊姊無怨無悔，擔起照護母親的全部責任，當弟弟的真的感激不盡，謝謝姊姊。圖／張重玖提供

父母終老的照顧，是子女應盡的本分。父親病痛姊姊看護到離開人世，母親車禍癱瘓也是姊姊細心照料，當兒子的我只能給予精神與經濟上的支持。

一生刻苦的父母，靠勤勞的雙手養活家人，宿舍旁有空地開墾種菜，又養雞、鴨、豬，靠副業生產添補家計、供應子女讀書、存錢買房，我們在潛移默化下，承接了父母的節儉樸實，家人病痛終老，由自己照顧較為安心。

母親最嚮往擁有一塊土地種菜、養雞鴨，我退休後到學校當志工，幫忙將學校的垃圾場開闢成菜園，讓樂活群一起享受種菜的樂趣。當學校要增闢運動設施，長青樂活菜園只得退出，剛好大崗山下有農地釋出，我就接手開始務農樂。

然而，我的菜園不停遭到菜蟲、野狗騷擾，經母親指導養雞鴨吃蟲，可給予土地有機養分，母雞孵出小雞則帶回家，母親可在家照顧消磨時間。有天母親過馬路遭摩托車撞及，從此只能臥床休養，身體每況愈下，弟弟們因工作關係，每月輪流回家探望母親，給予姊姊精神上加油打氣。

照顧癱瘓的老人家很辛苦，要學習洗澡、翻身、按摩、餵食及處理糞便等工作，碰到緊急狀況要呼叫救護車，幫忙送醫急救，姊姊無怨無悔，擔起照護母親的全部責任，當弟弟的真的感激不盡，謝謝姊姊！

自己的母親自己照護，平安、健康就是家人的福氣。

家人 母親 父母

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