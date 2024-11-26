強化三高防治 AI神隊友 助糖尿病分級照護

總統賴清德的健康台灣政策中，最為關鍵的就是三高防治「八八八計畫」。衛福部健保署長石崇良說，台灣人口快速高齡化，將面臨醫療支出與失能人口持續增加的兩大困境，「八八八計畫」期盼藉由運動、飲食、生活習慣等三面向來控制三高。至於慢性病中疾病負擔最重的糖尿病，仍有六十八萬人位處照護網的邊緣，健保署也預計利用疾病分級模式，未來分派這些人到各級醫院，接受完整照護。

三高防治「八八八計畫」將八成三高病人加入照護網、照護網內八成三高患者接受生活型態醫療，讓三高控制率達到八成，台灣約有五三四萬名三高患者，四十歲以上的患者就有五百一十餘萬人，其中六十五歲以上占了五成，成了超高齡社會的隱憂。

石崇良說，八成慢性病患納入共照網，主要期盼發現糖尿病、高血壓等慢性病前期病人，初級預防早在二○二二年六月推動代謝症候群防治計畫，截至九月底參與院所兩千七百五十九家，收案數達二十五點六萬人，去年銜接大家醫計畫後，提供個案管理計畫，降低患者急重症及失能、死亡的機會。

其次是提供共照網內的八成個案生活型態醫療，但評估量表仍以西方生活為主，石崇良舉例，像國人不懂地中海飲食，也不會上教堂進行社交活動，台灣或許可納入白沙屯拱天宮媽祖進香活動等，目前正研擬本土化評估指標，並培力指導員教導民眾如何過得健康。

最後經「生活型態醫學」教導個案，其中八成達到三高控制。未來更會採人工智慧（AI）將個案的疾病風險分級，石崇良指出，如目前已制定糖尿病及動脈粥狀硬化心血管疾病患者分級標準及照護指引，預計明年上路。

最新三高防治「八八八計畫」也整合家醫計畫、大家醫計畫及代謝症候群防治計畫。不過，經統計，三高患者中以糖尿病的疾病負擔最大，經健保署統計，約有六十八萬糖尿病病人尚未被家醫計畫或糖尿病論質計酬照護計畫（P4P）中，為照護網的邊緣人，健保署正利用疾病分級模式，後續會依其嚴重程度，分配予相對的醫療院所收案。

石崇良表示，慢性病人未來管理會把健康資訊放入個人健保「健康存摺APP」，方便家庭醫師追蹤，也會推薦住家附近的醫師成為個人家庭醫師，並強化預防保健、健康促進等初級照護政策，以減少重病及失能情形。