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糖友將破300萬 慢病防治不能慢

聯合報／ 記者周佩怡蔡怡真／台北報導
中華民國糖尿病學會理事長黃建寧。記者曾學仁／攝影
中華民國糖尿病學會理事長黃建寧。記者曾學仁／攝影

為了管理慢性病，政府提出三高防治「八八八計畫」，希望可以落實健康台灣政策，其中糖尿病帶來多種併發症與共病，有慢性病之母之稱，實際上，據國際糖尿病聯盟預測，二○三○年，台灣糖尿病患者將飆破三百萬人，加上成人肥胖率高達五成，加劇糖尿病管理困難。專家們認為，糖尿病的疾病負擔沉重，近年又有年輕化、高齡化的趨勢，雙箭重壓慢性病控制不易，除了繼續提升國人健康識能，必要時提供藥物支持，也應設計「健康儲金」概念，鼓勵民眾從事生活型態的改變。

糖友年輕化 死亡率高出四倍

糖尿病每年新發個案高達十六至十八萬人，由於易引發大、小血管病變等併發症與腎臟病、高血壓等共病，每年醫療花費四○二億元，常居健保支出第三名，成為慢性病之最。依據全球疾病負擔研究，台灣糖尿病負擔比高達百分之六，台灣洗腎人口眾多，其中有近半數是糖尿病引起。

中華民國糖尿病學會理事長暨中山醫學大學校長黃建寧提醍，明年進入超高齡社會，全台近半糖友、約一二五萬人為高齡者，由於中高齡糖友失智風險增加一・三倍，加上營養不均導致肌少症、衰弱、跌倒失能，死亡率比癌友高；糖尿病還得面臨年輕化的現象，十九歲以下糖友增加九倍，造成罹患共病時間長，醫囑遵從率又較低，死亡率比中高齡糖友還高，四十歲以上糖友死亡率比健康人高一・五至兩倍，年輕糖友則高出四倍。

三高收案照護 目前僅五成六

為減緩慢性病對健康衝擊，政府提供跨科別全人照顧，最新三高防治「八八八計畫」整合家醫計畫、大家醫計畫及代謝症候群防治計畫，期盼二○三○年八成三高患者加入照護網，其中八成接受生活習慣諮商，最後三高控制率達八成。

檢視國內各項指標，全國三高患者約五三四萬人，已收案照護約三○一萬人、占五成六，還有二三三萬人未被收案管理，目前三高的控制標準，以國內現行疾病臨床照護指引為依據，黃建寧指出，若達標率均為八成，就須至少百分之五十一點二糖友同時達標，但目前仍未達百分之廿。

台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國。記者林伯東／攝影
台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國。記者林伯東／攝影

台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國也分享，血糖控制並不容易，一位罹患廿多年糖尿病的退休教授，都以口服藥控制血糖，糖化血色素長年高達百分之十，在不斷的衛教下終於接受施打胰島素，糖化血色素才控制在百分之六標準內。黃建寧認為，現已有藥物能控制血糖，並保護心腎、減少共病風險及死亡率，盼政策能多加支持，一起對抗三百萬糖友大關的難題。

慢性病的管理也已由疾病治療轉變為積極的疾病預防與健康促進，台灣是亞洲第一胖，十八歲以上過重及肥胖比率高達五成，衛福部早在二○二三年推出新陳代謝症候群防治計畫，將三高及腰圍BMI超標者納為收案標準。黃振國認為，肥胖最難控制，初期減重時若與設定目標有落差，適當借助藥物幫忙，後續再靠飲食及運動維持，可增加民眾信心，減少挫折感。

中醫及地區醫院 將納大家醫

目前衛福部正在推動大家醫制度並朝全人整合照護前進，也欲納入中醫師及地區醫院，黃振國也說，政府應推出配套計畫，提升全人照護相關的醫師教育訓練及實務運作，且建立未來可折抵部分負擔金額的儲蓄金概念，鼓勵民眾改變生活，醫病共同推動健康台灣。

慢性病 死亡率 糖尿病

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