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健康主題館／正在服藥 可以捐血嗎？

聯合報／ 記者陳雨鑫╱台北報導
民眾捐出熱血之前，如果正在服用抗凝血藥物，不建議捐血。圖／123RF
民眾捐出熱血之前，如果正在服用抗凝血藥物，不建議捐血。圖／123RF

● 服用抗凝血藥物者，不建議捐血

● 使用消炎止痛藥者，停藥一周後再捐血

● 捐血後不適，應立即休息並補充水分

為擴大血庫來源，食藥署日前預告修正捐血資格，捐血年齡擬放寬至70歲。不過，台北醫學大學附設醫院藥劑部藥師陳文倩提醒，民眾捐出熱血之前，如果正在服用抗凝血藥物，就不建議捐血，若長期服用消炎止痛藥、A酸或抗免疫製劑等，都需要停藥一陣子再捐血。

國人捐血參與度高，陳文倩表示，挽袖捐血前，不少人可能「正在」服藥階段，無論是短期因疾病服藥，或長期服用控制慢性病的藥物，部分藥物的藥效可能會因為捐血行為，影響自身健康。

陳文倩指出，預防中風、血栓的抗凝血劑，若正在服用者，捐血過程中因為會出現傷口，比一般人更容易讓皮膚出現大面積瘀青，通常會建議正在使用抗凝血劑的民眾，暫緩捐血，如果真的很希望捐血，需先回診諮詢開立抗凝血劑藥物的醫師，是否能暫緩使用抗凝血劑，又或是調整劑量，讓患者捐血。

暫緩捐血的藥物，除了抗凝血劑以外，還有消炎止痛藥、抗血小板藥物、口服A酸、抗免疫製劑等。陳文倩說，使用消炎止痛藥與抗血小板藥物，也會影響凝血功能，通常消炎止痛藥不會長期使用，多是短期因症狀需求使用，只要停藥一周即可再捐血，而抗血小板藥物若要暫停使用，應與醫師討論。

口服A酸 停藥1個月再捐

使用口服A酸者，不少是因為對抗「痘痘」而服用，根據研究顯示，A酸有造成畸胎的風險，如果血液中含有一定濃度的A酸，而該袋血液輸給孕婦，會造成畸胎的風險，因此如果有在服用A酸者，建議停藥一個月以上再捐血。

治療攝護腺肥大等疾病的抗免疫製劑，或正在使用治療落髮的柔沛、波斯卡等藥物，其藥物成分對於孕婦也可能造成畸胎。陳文倩建議，使用抗免疫製劑者停藥三年、使用柔沛或波斯卡者停藥一個月後再捐血。

藥物殘留 恐影響受贈者

另一類需要特別注意的藥物是抗微生物藥物，包括抗生素、抗黴菌藥和抗病毒藥物，通常建議停藥二周以上再捐血，這些藥物在血液中的殘留，也可能對受贈者的健康產生不良影響。

新冠疫情後，幾乎每個人都有施打疫苗，陳文倩表示，新冠疫苗可分為腺病毒疫苗、mRNA疫苗、蛋白疫苗等三種款式，不同類型都會產生免疫反應，建議接種疫苗後二周到一個月後再捐血。

陳文倩指出，捐血前可透過二大方向思考自身適不適合捐血，一是檢視正在服用的藥物，有哪些成分不適合捐贈；二是是否有重大傷病或貧血，若都沒有問題，則鼓勵民眾依自身的能力挽袖捐出熱血，幫助更多的人。

剛捐完血 避免劇烈運動

捐血後可能出現一些短暫的不適症狀，如低血壓或疲倦感。陳文倩說，如果在捐血後感到不適，建議立即休息並補充水分，如飲用溫開水或牛奶。此外，捐血後應避免劇烈運動或駕駛，建議休息至少半小時至一小時，以讓身體充分恢復。如果在捐血後的一周內感到手指麻痺或疼痛，應立即就醫。

捐血 新冠疫苗 腺病毒

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