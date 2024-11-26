新住民淪長照邊緣人 民團提7建議

國內約有六十萬名婚姻移民，這些新住民姐妹已成家中主要照顧者，但對長照卻是「霧煞煞」，宛如長照資源的邊緣人。為此，南洋台灣姐妹會等民團昨提出七大建言，期盼長照體系提供通譯，鼓勵服務新住民家庭的照服員多練習簡單的外國語言。

南洋台灣姐妹會理事長洪滿枝表示，不少新住民姐妹來台定居三、四十年，在步入中老年階段，多成為家人主要照顧者。但失能失智長輩有長照需求時，外配又常不清楚如何使用一九六六長照專線，有些則因未取得身份證，無法申請及使用長照資源。

南洋台灣姐妹會秘書長陳雪慧表示，姐妹會提出七大建言書，包括政府應落實「長期照顧服務法」，提供長照服務時不得因服務對象而有差別待遇，例如，性傾向、性別認同、婚姻、年齡、身心障礙、疾病、階級、種族、宗教信仰、國籍與居住地等。

再者，長照服務宣導應多考量新住民語言及多元文化，長照服務應建置多語通譯系統，服務移民家庭。另應建置照顧服務員多語訓練、考照及支持等系統，以提升移民照顧工作者權益。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧指出，全國約有八十六萬名長照需求人口，其中八成涵蓋在長照系統，但南洋姐妹們常受限於文化及語言障礙，「在長照網上，真的被遺漏了」；再者，傳統觀念裡，外籍配偶被視為理所當然的照顧者，政府有必要介入及協助。

「跨文化宣導，要翻譯的不只是文字。」台灣公民對話協會理事長葉靜倫說，衛福部長照網站提供許多資訊，但常從行政本位出發，有許多國人都難以理解的專有名詞。至於新住民姐妹，可能更看不懂「機構喘息」等，即使衛福部等官方宣導也未能有效溝通。

長照司長祝健芳表示，一個月內回覆民團提出的七大建言及官方處理情形。不少新住民姐妹難以消化相關文案、宣導等文字敘述，未來將與新住民團體多多合作討論，讓文案宣導更貼近需求。

洪滿枝說，在台生活廿三年，對長照體系仍覺陌生。自家媽媽早就來台定居，十年前突然中風，因尚未取得身分證，無法使用長照資源，她與其他兄弟姐妹輪流照顧，因缺乏專業照護訓練，而提心吊膽。很難想像如果新住民姐妹只有一個人，要如何照顧失能公婆？