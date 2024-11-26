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周三起降溫 最低跌破10度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

要變冷了，周三大陸冷氣團南下並持續影響至周六，本周最低溫落在周四至周六，北台灣低溫僅十二、十三度，沿海及近山區不排除再降二至三度，最低溫跌破十度。

中央氣象署預報員陳姵安表示，明起東北季風逐漸增強為大陸冷氣團，其影響持續到周六清晨，周四至周六清晨因輻射冷卻影響，各地溫度偏低。

陳姵安指出，周四至周六間清晨，北台灣低溫僅十二、十三，中部十二至十四度，南部十五、十六度，花蓮十五度，台東十六度，近山區及空曠地區不排除再降二至三度，最低溫跌破十度；白天太陽出來，北台灣高溫約十九度，中部廿案二度，南部廿四至廿六度，日夜溫差大。

周六白天大陸冷氣團減弱，周日至下周一有溫度回升的感覺，但受到輻射冷卻影響，中部以北、東北部低溫仍僅十五、十六度，南部與花東十七、十八度，下周一高溫北台灣廿二、廿三度，中部廿五度，南部廿七度。

降雨部分，周三至周六大陸冷氣團影響期間水氣偏少，屬於乾冷的天氣型態，僅基隆北海岸、東半部地區會有零星降雨，另外，周日至下周一各地天氣晴朗，僅基隆北海岸及東半部有零星降雨。

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