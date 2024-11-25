國際蘭馨交流協會 1125全台連線攜手反暴力

家庭暴力、性侵、詐騙等案件近年頻傳，據警政署統計，去年警察機關通報家庭暴力案件12萬106件，創近五年新高。國際蘭馨交流協會中華民國總會今召集全台44個分會，以「1125國際終止婦女受暴日－攜手反暴力，你我不缺席！」為題，在全台八個地區同步舉辦反暴力宣導活動，並在11點03分全台連線高呼「攜手反暴力，你我不缺席、113一通，關懷馬上通」口號，與國際一起籲請大眾關、防治各種形式暴力。

國際蘭馨交流協會世界總會（Soroptimist International)成立於1921年美國加州，總部設立於英國劍橋，為聯合國承認的INGO國際非政府組織婦女服務社團，轄下共設有五大聯盟，包括美洲聯盟、英國愛爾蘭聯盟、東南亞太平洋聯盟、歐洲聯盟、非洲聯盟；全球會員人數近6萬6000人，遍布118個國家。國際蘭馨交流協會中華民國總會隸屬於美洲聯盟，首任總監為前立委蔡鈴蘭，現任總監為王藝璇，成立至今33年，會員人數近2000人。

今天在台北舉行的反暴力宣導活動，由國際蘭馨交流協會北一區的台北市會、美倫會、女力會、女人幫會、桃園市芳辰會和花蓮縣會舉辦。來自台北市、桃園市和花蓮縣的6個國際蘭馨交流協會分會百餘位會員，為宣導大眾關注各種形式暴力、性侵害防治、兒少保護、制止人口販運而集結。

據警政署統計，112年警察機關通報家庭暴力案件計12萬106件，為近5年新高，113年1至6月更較上年同期續增6.78％。國際蘭馨交流協會台北場與信義分局、北市警察局婦幼警察隊合作，在台北101廣場進行「婦幼人身安全」的宣導，提醒民眾一旦遭遇家暴、虐待、性騷擾或人口販運事件，一定要撥打113專線，勇敢站出來，保護自己也保護他人。

在全省連線一起帶動手勢及高呼口號聲中展開遊行踩街，從101廣場至101「LOVE」裝置藝術前合照，再遊行至世貿天成飯店，舉牌並高喊「攜手反暴力，你我不缺席」、「113一通，關懷馬上通」、「終止職場及家庭暴力」、「制止人口販賣」等宣導口號，呼籲民眾都能更重視家暴、人口販運等問題，獲民眾響應。