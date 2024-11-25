快訊

選民服務途中被逆向車撞飛 雲縣議員陳芳盈嚴重車禍救治中

台鹽前董事長陳啓昱潛逃24天後投案 裁准羈押禁見

12強賽／F-16V升空伴飛！賴清德指示比照奧運 機上「現身」迎中華英雄

聽新聞
0:00 / 0:00

三餐先吃蛋白質助控糖！醫點名2族群 做1事恐適得其反

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍說，除非將進行中高強度體育活動，或對熱量有一定需求，否則先吃蛋白質，最後再吃澱粉、水果的飲食策略是利大於弊。圖為在2024年世界棒球12強賽中打出3分全壘打的中華隊隊長陳傑憲。聯合報系資料照
初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍說，除非將進行中高強度體育活動，或對熱量有一定需求，否則先吃蛋白質，最後再吃澱粉、水果的飲食策略是利大於弊。圖為在2024年世界棒球12強賽中打出3分全壘打的中華隊隊長陳傑憲。聯合報系資料照

營養學專家洪泰雄分享，友人落實三餐「先吃蛋白質、再吃蔬菜、最後澱粉」，讓糖化血色素（HbA1c）從9%降到5.7%，還被醫師建議停用降血糖藥。初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍認可「湯、肉、菜、飯、水果」等用餐順序，確實有助於控制血糖。

洪泰雄在臉書表示，三餐先吃蛋白質的飲食策略原則，重點在於蛋白質約占每餐25%至30%、蔬菜應占50%，碳水化合物則占20%至25%，保持各餐定時定量，避免暴飲暴食或長時間空腹。

進食3個步驟，第一步是蛋白質如肉類、魚類、蛋、豆腐、豆類等；第二為食用蔬菜如綠葉蔬菜、花椰菜、茄子等富含纖維的食物；第三步是碳水化合物如糙米、地瓜、藜麥等低升糖指數的全穀類。

雖然友人落實三餐先吃蛋白質，讓糖化血色素從9%降到5.7%，但洪泰雄表示，另需結合其他健康的生活習慣，包括減少精緻糖與澱粉等攝取量，增加運動量提高胰島素敏感性，規律生活作息，減少壓力。糖尿病患如想比照辦理，建議在醫師或營養師的指導下進行，確保飲食均衡，且符合個人健康狀況。

陳威龍贊同「三餐先吃蛋白質」飲食策略，他認為，主要關鍵不是在於先吃蛋白質或蔬菜，而是最後再吃澱粉與水果，順序就是湯、肉、菜、飯、水果，「如果有湯，先喝湯再喝水，第二個就是肉，也就是蛋白質，接下來是蔬菜，第四個是澱粉，最後才是水果。」

陳威龍說，實施這套進食順序，讓胃先消化蛋白質、蔬菜等食物，再吸收澱粉，血糖就也不會立刻飆升；當食物進入胃，會刺激人體的腸道分泌腸泌素，其中GLP-1會讓胃的蠕動變慢，增加飽足感並降低食慾，也會刺激人體分泌胰島素，不會吃下太多澱粉。

陳威龍說，吃下蛋白質，較不會刺激人體分泌胰島素，胰島素除了幫助降低血糖，也是合成脂肪的荷爾蒙，一但血糖飆升，胰島素容易把過多的能量轉變成脂肪囤積起來，久而久之造成肥胖、脂肪肝。

陳威龍強調，「三餐先吃蛋白質的飲食策略是利大於弊」，可以幫助族群有糖尿病患，以及正在減重的人。不過，將於進行中高強度體育活動，或對熱量有一定需求的民眾，因需要碳水化合物提供即時能量，若先吃蛋白質再吃澱粉，可能適得其反。

陳威龍舉例，很多足球或籃球運動員在比賽開始前或中場休息時，常吃一根香蕉，若改成吃兩顆蛋，可能來不及提供及時能量，「就會比較沒有力氣。」

水果 蛋白質

延伸閱讀

「三高」男小腿越走越痛赴醫險截肢 醫師建議吃它：消炎、穩定血糖

不吃白飯怎麼沒變瘦？減醣飲食得優先戒掉加工食品裡的糖

高血壓吃碳水化合物很罪惡？研究指7種碳水化合物反有助降血壓，香蕉、燕麥都入列

「海上烏金」烏魚全身是寶，這樣烹調去油脂！膽固醇高可以吃烏魚子嗎？

相關新聞

與長榮交響樂展開合作 指揮大師梵志登成駐團藝術家

張榮發基金會所屬長榮交響樂團日前宣布自2025年1月1日起，禮聘世界級指揮家—梵志登擔任「駐團藝術家」，消息震撼樂壇，該...

周三迎冷氣團「溫度雪崩式下滑」 低溫跌破10度

明天開始愈晚愈冷，中央氣象署預報員陳姵安表示，明天東北季風增強，北東及中南部山區上半天有局部降雨，周三大陸冷氣團南下並持...

3冠王 華航獲APEX五星航空、最佳客艙餐飲及Wi-Fi大獎

航空乘客體驗協會「APEX」為全球航空知名評比，華航今年再度從600多家國際航空公司脫穎而出，連續9年獲頒「全球五星航空...

高雄增本土登革熱案例…50多歲男在台南工作 衛生局緊急化學防治

高雄市苓雅區一名50多歲男子昨確診登革熱，且為本土案例，其主要活動地點除高雄居住地外，平時則在台南市北區工作，南市衛生局...

國際蘭馨交流協會 1125全台連線攜手反暴力

家庭暴力、性侵、詐騙等案件近年頻傳，據警政署統計，去年警察機關通報家庭暴力案件12萬106件，創近五年新高。國際蘭馨交流...

三餐先吃蛋白質助控糖！醫點名2族群 做1事恐適得其反

營養學專家洪泰雄分享，友人落實三餐「先吃蛋白質、再吃蔬菜、最後澱粉」，讓糖化血色素（HbA1c）從9%降到5.7%，還被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。