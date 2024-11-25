連續9年 華航獲頒全球五星航空最佳榮譽

華航今天表示，華航連續9年獲國際航空乘客體驗協會「全球五星航空」最佳榮譽，同時獲「最佳餐飲服務獎」及「最佳Wi-Fi獎」，共3大殊榮，顯現華航的服務表現受國際肯定。

中華航空公司今天發布新聞稿表示，航空乘客體驗協會APEX（Airline Passenger Experience Association）為全球航空知名評比，「全球五星航空」大獎由旅客票選評比，包含客艙座椅舒適度、機上服務、餐飲、娛樂及Wi-Fi等5大面向。

華航指出，華航今年再度從600多家國際航空公司脫穎而出，連續9年獲頒「全球五星航空」（Five StarGlobal Airline）最佳榮譽，也同時囊括最佳客艙餐飲服務（Best in Food and Beverage）及最佳Wi-Fi（BestIn Wi-Fi）大獎，勇奪3項大獎。

華航說，公司近年來不斷提升機上餐點品質，持續與國內外知名餐廳聯名合作，打造「最強」機上餐飲，將米其林餐點端上高空，機上甜點部分也別出心裁與知名業者合作，近期推出吉伊卡哇（Chiikawa）聯名甜品，更深受廣大年輕旅客喜愛，還有冠軍麵包師傅陳耀訓聯名麵包，這次首度摘下APEX「客艙餐飲服務」殊榮，傲人成績實至名歸。

另外，在豪華商務艙、商務艙全罩式抗噪耳機及越洋航線豪華商務艙、豪華經濟艙提供的旅行包等機上服務用品，深獲旅客好評。近期機上影視娛樂系統也全面升級，提供多達168部電影、200部短片影音內容，更與 Max串流平台合作讓好戲不間斷。

華航持續引進A321neo機隊，2025年也將正式迎接首架 787客機，打造煥然一新的客艙設計風格，提供旅客嶄新優質的飛行體驗。目前777、A350及A321neo新世代機隊配備Wi-Fi無線網路，旅客可以自己需求選擇網路流量方案，深獲乘客好評。

APEX集團執行長 李德爾（Joe Leader）表示，華航以台灣自然之美及東方美學客艙設計風格，不論是豪華商務艙或是經濟艙，為旅客帶來舒適且富有文化意涵的飛行體驗，充分展現了APEX「全球五星航空」榮譽的領導地位。