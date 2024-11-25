供過於求蛋價仍連2漲 消基會籲機制應透明受監督

供過於求下蛋價10月下旬漲1次，被消基會評析不合理、缺乏監督；11月4日又漲價，且蛋商公會稱決議後不再由其對外發布。消基會今天呼籲，蛋價機制要透明，公平會應查，這是聯合行為。

供過於求情況下，國產雞蛋批發價、產地價於10月下旬首次逆勢調漲。消基會前董事長吳榮達當時評析，非常不合理，質疑蛋價決定機制缺乏監督。

11月4日第2次逆勢再漲，不過台北市蛋商業同業公會理事長林天來表示，現在蛋價決議後，會通報中央畜產會，再通知農業部，不再對外直接發布。

農業部表示，畜產會獲知價格後，會在官網公布。而一般人上畜產會官網只能看到最近2天的產地價，非會員無法看到整個月或更長期的蛋價數據。

有消費者發現洗選蛋零售價近來每盒上調新台幣2元左右，林天來表示，現在國產雞蛋分成3類，包含傳統散裝銷售、洗選蛋，還有CAS及福利蛋等較高價類別，且各自決定售價，蛋農與蛋商公會決定的批發價、產地價僅供參考。

對此演變，消基會董事長鄧惟中接受中央社記者電話訪問表示，供過於求蛋價仍逆勢上漲，這樣的作法是短多長空，會把消費者推得更遠；蛋價機制對消費者來說應更透明，且蛋價的決定是聯合行為，建議公平交易委員會要調查。

農業部官網顯示，國產雞蛋日產量達12萬5000箱或以上約2個多月，處在供過於求狀態。農業部表示，最近2次調漲為10月下旬批發價調漲3元，10月28日起變成每台斤34元，產地價則從10月30日起調漲為每台斤24.5元。

11月過後，有消費者發現洗選蛋零售價再漲2元，最便宜單價從每盒43元，變成45元。農業部表示，11月4日起批發價調漲2元，變成每台斤36元，產地價從6日起變成每台斤26.5元。