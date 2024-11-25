9歲男童陪跑馬拉松遇憾事 醫：身高130公分易視野遮蔽

彰化縣二林鎮伯昨（24日）舉行「2024伯利歐公益路跑馬拉松」，一名9歲男童跟著參賽的父親陪跑，途中竟被一輛汽車撞擊，頭部重傷、當場「OHCA」，送醫後仍不治。嘉義大林慈濟醫院急診部主任李宜恭表示，馬拉松意外常見猝死、熱衰竭暈倒、橫紋肌溶解症，這起車禍意外令人意外。

李宜恭說，以9歲孩童來說，身高大約在130公分左右，位置剛好在車子的前方視角下，可能完全遮住看不到。如果遭車子從右方撞上，會出現大腿骨折、肝臟破裂；從左邊撞上則會脾臟破裂。

李宜恭提醒，除了車禍意外的重大撞擊力道，若孩子在日常生活中撞到頭，要觀察4件事，避免腦震盪或是顱內出血。

1.活動力變差，家長只要覺得孩子行為舉止「怪怪的」，包括嗜睡、不講話，感覺不對勁就要帶去檢查。 2.持續嘔吐，超過2次以上請立即尋求醫療協助，可能是腦壓上升跡象。 3.躁動不安，不停地哭鬧、說話不清楚或是言語混亂。 4.不明原因流鼻血，或是耳朵有液體流出，可能是顱底骨的骨折。

除了注意人車安全，避免車禍意外，李宜恭強調，冬天運動應注意保暖，以及適度補充溫開水，增加身體血液循環。許多馬拉松活動都在冬季舉辦，新鮮的空氣跑起來非常舒服，不過，因為早晚溫差大，經常發生猝死個案。

他指出，42公里的賽程，起跑的5公里跟最後的5公里最容易發生事故，原因為熱身不夠或是激烈運動造成血管流速改變，引發心律不整、心血管重症的驟發。有心血管疾病、慢性病患者，應定期養成健康檢查的習慣，

台灣的冬季還不到嚴寒程度，還是有可能會發生熱衰竭，李宜恭提醒，參加路跑、馬拉松一定要補充水分，千萬不要為了省時間不喝水；看到補給站就要停下來喝水或飲食，緩和之後再慢慢提升速度，以免身體流失過多水分造成脫水。

在短時間內大量運動、大量流汗，可能引起低血鈉誘發橫紋肌溶解。李宜恭表示，當橫紋肌在短時間內過度的損傷，會導致肌肉細胞的破壞及壞死，造成腎臟的負擔。若過多的代謝物質阻塞腎小管、腎臟，無法順利排出體外時，就可能造成腎臟傷害。