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文化部媒合青年創作成果 新銳作家展現書寫能量

中央社／ 台北25日電

作家楊双子日前獲美國國家圖書獎，備受各界關注，文化部近年持續鼓勵青年創作，並媒合影視、戲劇等改編機會，24日舉行「青年創作成果媒合會」，盼青年作家作品以多元形式走入市場。

根據文化部發布新聞稿，活動在空總C-LAB台灣當代文化實驗場舉行，邀請獲得青年創作獎勵的陸昕慈、楊海彥、李宜霖、林楷倫、黃品玟、洪碩鴻、高慧倩共7名創作者發表最新作品，並廣邀國內相關出版社、劇團及影視業者等到場。

新聞稿指出，文化部自民國106年起辦理「青年創作獎勵計畫」，支持18至40歲青年作家，獎勵金額最高至新台幣60萬元。累計至今年達77部作品出版，另有多部獲得影視改編、線上平台連載、舞台劇形式發表，不少作品獲得金鼎獎、金典獎、台北國際書展大獎、Openbook好書獎等獎項肯定。

本次7名創作者皆是新銳小說家，陸昕慈「聚焦鹿耳門媽祖神話/台江生態文史」，以民俗信仰、歷史及自然生態為經，主人翁的奇幻歷險為緯，編織出青少兒民俗歷史小說；楊海彥「阿里嘎該：永劫回歸」以奇幻小說手法，融合真實歷史與神話傳說，描寫原住民撒奇萊雅族重要的文化記憶「達固湖灣戰役」和「阿里嘎該傳說」。

李宜霖「守護神」為「神探」系列偵探小說首作，以台灣文化為底蘊，書寫本土推理巨作；林楷倫「無光之海與趨光之處」以台灣漁村困境為主題，直面漁業走私與法律灰色地帶等議題；黃品玟「譯者心」為犯罪寫實小說，故事開頭以移工的自殺事件，帶出移工在台灣司法上遭遇的問題。

洪碩鴻「在七月結束後呼喚我」，借鏡美國小說家H.P.洛夫克萊夫特系列恐怖怪奇小說「克蘇魯神話體系」，描寫帶有台灣民俗色彩的邪神故事；高慧倩「沒有女人的女人們」，以女性為主體，描摹多元女性形象，訴說存在於主流價值與社會制度的性別暴力。

文化部後續將為已出版作品舉行新書發表會，並透過系列推廣活動，讓青年創作者持續發光。

創作者 文化部 青年

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