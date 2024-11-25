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周三迎冷氣團「溫度雪崩式下滑」 低溫跌破10度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
本周最低溫落在周四至周六，北台灣低溫僅12、13度，沿海及近山區不排除再降2至3度，最低溫下探9度。聯合報系資料照
本周最低溫落在周四至周六，北台灣低溫僅12、13度，沿海及近山區不排除再降2至3度，最低溫下探9度。聯合報系資料照

明天開始愈晚愈冷，中央氣象署預報員陳姵安表示，明天東北季風增強，北東及中南部山區上半天有局部降雨，周三大陸冷氣團南下並持續影響至周六，本周最低溫落在周四至周六，北台灣低溫僅12、13度，沿海及近山區不排除再降2至3度，最低溫下探9度。

陳姵安說，今天入夜有鋒面接近，明天上午通過台灣。明（26日）東北季風增強，北部、東北部有局部短暫陣雨，中部、南部山區有零星短暫陣雨，其中基隆北海岸、大台北山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

周三（27日）起東北季風逐漸增強為大陸冷氣團，其影響持續到周六（30日）清晨，其中周四至周六清晨（28至30日）加上輻射冷卻影響，各地溫度偏低。

今晚至明上半天有雨，半天水氣逐漸趨緩，周三至周六大陸冷氣團影響期間水氣偏少，屬於乾冷的天氣型態，僅基隆北海岸、東半部地區有零星降雨，周六（30日）冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，但回升幅度沒有很大；周日至下周一（12月1日、2日）受輻射冷卻影響，天氣晴朗，僅基隆北海岸及東半部有零星降雨。

溫度部分，陳姵安指出，今晚入夜，北部、宜蘭溫度逐步下滑，「明天清晨北台灣19度為最高溫」，中部白天23至25度，南部26至28度，明天入夜後氣溫雪崩式下滑；周三大陸冷氣團南下，清晨北台灣只剩15、16度，並持續下降，並影響到周六。

其中周四至周六間清晨，受輻射冷卻影響，北台灣低溫僅12、13度，中部12至14度，南部15、16度，花蓮15度，台東16度，近山區及空曠地區不排除再降2至3度，最低溫下探9度；白天太陽出來，北台灣高溫19、20度，中部22、23度，南部24至26度，日夜溫差大。

陳姵安說，周六白天大陸冷氣團減弱，氣溫逐步回升，北台灣高溫回升至20度，中部23度，南部24度；周日至下周一（12月1日、2日）才有溫度逐步回升的感覺，但受到輻射冷卻影響，中部以北、東北部低溫仍僅15、16度，南部與花東17、18度，周日高溫北台灣21、22度，中部24度，南部24至26度，下周一高溫北台灣22、23度，中部25度，南部27度。

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