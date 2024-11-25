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高雄增本土登革熱案例…50多歲男在台南工作 衛生局緊急化學防治

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
高雄市苓雅區一名50多歲男子昨確診本土登革熱，其主要活動地點除高雄居住地外，平時則在台南市北區工作，南市衛生局接獲通報，今緊急針對個案工作地及周邊50公尺進行化學防治等防疫作業。圖／南市衛生局提供
高雄市苓雅區一名50多歲男子昨確診本土登革熱，其主要活動地點除高雄居住地外，平時則在台南市北區工作，南市衛生局接獲通報，今緊急針對個案工作地及周邊50公尺進行化學防治等防疫作業。圖／南市衛生局提供

高雄市苓雅區一名50多歲男子昨確診登革熱，且為本土案例，其主要活動地點除高雄居住地外，平時則在台南市北區工作，南市衛生局接獲通報，今緊急針對個案工作地及周邊50公尺進行化學防治作業，同時完成接觸者擴大採血94人，初步NS1快篩結果皆為陰性。

衛生局表示，該名男子21日出現發燒症狀至醫院急診，24日醫院採檢NS1快篩陽性，實驗室檢驗結果確診登革熱第2型，男子無國外旅遊史，主要活動地點為高雄苓雅區及台南市北區，為防堵疫情在社區擴散，今早開疫情討論會議，趕緊啟動防疫工作。

衛生局指出，已針對確診個案工作地區域及周邊50公尺進行緊急化學防治作業、病媒蚊密度調查及環境孳生源清除等，目前也完成接觸者擴大採血94人，快篩結果皆為陰性，同步送檢驗中心檢驗PCR，以利及早發現社區可能的隱藏個案。

此外，登革熱防治中心針對個案工作地進行病媒蚊調查，共捕獲1隻母埃及斑蚊及5隻母白線斑蚊，經NS1檢驗皆為陰性；查獲30個積水容器，9個陽性容器，積水態樣以地面積水及帆布為最多，現場已開單告發，勒令停工1周並限期改善。鄰近鐵路地下化工程則查獲16個積水容器，無陽性容器，已請相關權管單位持續進入環境巡查，避免蚊蟲孳生。

衛生局強調，已同步通知轄區醫療院所提高警覺，落實TOCC問診，如遇疑似個案立即通報，並針對工作地同事造冊，進行健康監測；台南一日生活圈範圍廣，人口移動迅速，容易加速病毒散播，尤其第2型登革病毒造成的臨床症狀最為嚴重，呼籲民眾務必提高警覺，加強自身防蚊措施。

台南登革熱防治中心針對該名個案工作地進行病媒蚊調查，查獲30個積水容器，9個陽性容器，積水態樣以地面積水及帆布為主，現場已開單告發，勒令停工1周並限期改善。圖為病媒蚊密度調查及環境孳生源清除情況。圖／南市衛生局提供
台南登革熱防治中心針對該名個案工作地進行病媒蚊調查，查獲30個積水容器，9個陽性容器，積水態樣以地面積水及帆布為主，現場已開單告發，勒令停工1周並限期改善。圖為病媒蚊密度調查及環境孳生源清除情況。圖／南市衛生局提供

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