高鐵南延改高雄案？交通部辦4場說明會 時間地點1次看

腎臟作為身體的重要器官，是非常珍貴的角色，營養師高敏敏舉例人人都想健康過完一生，而體內的腎臟就如車子一般，沒有好好愛惜，沒照顧好就會頻繁需要進廠維修，假設車子出現警訊還視而不見，很可能會提早壽終正寢，人體亦然。

2024-11-25 16:26