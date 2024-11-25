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高鐵南延改高雄案？交通部辦4場說明會 時間地點1次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵南延屏東方案遲未定案，交通部表示，規畫11、12月在高雄市舉辦4場說明會，以了解各界對於高鐵延伸屏東評估路廊方案及聽取意見。聯合報系資料照
高鐵南延屏東方案遲未定案，交通部表示，規畫11、12月在高雄市舉辦4場說明會，以了解各界對於高鐵延伸屏東評估路廊方案及聽取意見。聯合報系資料照

高鐵南延屏東方案遲未定案，交通部鐵道局目前正評估左營案、高雄案，先前邀請專家學者進行討論並提出建議，被批評沒與影響最大的當地居民說明，交通部今表示，已規畫11、12月在高雄市舉辦4場說明會，以了解各界對於高鐵延伸屏東評估路廊方案及聽取意見。

交通部鐵道局表示，為使各界了解高鐵延伸屏東評估路廊方案及聽取意見，將於高雄市召開4場說明會，場次資訊如下：

第1場

時間：2024年11月27日（星期三）15時30分。

地點：高雄市左營區福山里活動中心（高雄市左營區榮總路201號）。

第2場

時間：2024年12月2日（星期一）15時30分。

地點：高雄市苓雅區國立高雄師範大學和平校區活動中心2F演講廳（高雄市苓雅區和平一路116號）。

第3場

時間：2024年12月3日（星期二）15時30分。

地點：高雄市鳳山區公所4樓多媒體簡報室（高雄市鳳山區經武路30號）。

第4場

時間：2024年12月6日（星期五）18時30分。

地點：高雄市三民區國立科學工藝博物館南館S105階梯教室（高雄市三民區九如一路797號）。

屏東 高鐵 高雄市

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