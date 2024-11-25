未成年飲酒調查：小女生喝酒頻率高於男生

最新國民健康訪問調查，男性青少年飲酒經驗略高於女性，但有飲酒行為小女生頻率卻高於男性。醫師表示，青春期女孩情緒較不穩，當喝酒覺得快樂時，恐怕常喝小酒「自我療癒」。

衛生福利部國民健康署近期公布「民國110年國民健康訪問調查」，在未成年飲酒部分，發現青少年族群中，12至17歲男性未曾飲酒者占73.5％，曾飲酒但最近1個月未飲酒者有15.5％，最近1個月內曾飲酒者11.0％。

12至17歲女性未曾飲酒者、飲酒但最近1個月未飲酒者，及最近1個月內曾飲酒者，則各為77.5％、15.1％與 7.3％。根據這份訪問調查顯示，最近1年曾飲酒者，最近1個月內曾酒醉比率在男性為7.0％，女性為4.4％。

值得注意的是，在最近1個月曾飲酒的12至17歲族群，分析發現男性每月飲酒小於1次、1至4次的比率各為 65.8％與19.3％，女性則各為54.1％與31.5％，顯示已有飲酒行為未成年族群，女性飲酒頻率高於男性。

台北長庚醫院身心醫學科主治醫師花茂修今天告訴中央社記者，臨床上沒有那麼明顯觀察到類似狀況，推測可能與12至17歲正處於生理調整階段，心理相對較脆弱，容易情緒不穩，當曾經透過酒精得到快樂，可能開始採用少量多次的「自我療癒」。

花茂修說，當遇到焦慮等情緒困擾或睡眠問題，不論是未成年或成年人，透過酒精得到快感，都是很常見，若家長發現家中未成年孩子有飲酒行為，不要刻意責罵，應該了解背後原因，積極處理，若與情緒問題有關，可尋求專業協助，避免酒精成癮等危害。

國健署菸害防制組長羅素英說，這份調查也發現，未成年小女生飲酒通常是一次較少量，但頻率較高；未成年的小男生更容易出現「暴飲」，也就是在過去30天內曾1次喝超過6杯或喝大於60克酒精。不論男女，未成年飲酒就是容易危害大腦。

羅素英引用一份研究指出，在14歲之前開始飲酒，對酒精依賴性是20歲以後開始飲酒者的4倍，若年輕就開始飲酒，較易發生有心理健康和神經認知問題，相關影響可能持續到成年。年輕人過量飲酒通常會出現健康傷害或危險行為，如酒精中毒、暴力行為、發生事故等。

羅素英呼籲，青少年應避免或停止飲酒，家長應以身作則，不讓孩子接觸到酒品，也不要在孩子面前喝酒，幫助青少年對飲酒做出安全、健康的決定；同時師長應主動與孩子對話，提醒飲酒對身體和行為的影響及如何避免喝酒，防止受到同儕影響而接觸酒精飲料。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康