嬤失明重聽志工助出門 化Q版角色盼扭轉老人孤獨

雙目失明又重聽的90歲天妹阿嬤，平日只能困在家裡，幸有弘道老人福利基金會志工助她出門購物、活動。基金會更將她的故事化為「角落孤老人」Q版角色，盼各界一起扭轉老人孤單。

獨居在屏東老宅中的90歲天妹阿嬤，幼時因病導致雙眼失明，近年聽力也退化重聽，弘道老人基金會關懷她長達25年，除陪伴她聊天、外出、協助所需及居家安全修繕，更由志工握著她的手敲打樂器，參加不老樂團演出。

陪伴她的志工秀鳳姐分享，因為沒人陪伴，天妹阿嬤平常只能困在家裡，但其實她很喜歡外出，只要有活動就會想參加，每年寒冬助老的陪購物、圍爐餐也是她的最愛，雖然需要牽著阿嬤時要慢慢移動、不斷描述周遭環境，但只要看到阿嬤走出來的開心，就讓人覺得很值得。

天妹阿嬤的故事，就是弘道老人福利基金會今年「寒冬助老」主題IP中的其中1個角色「長耳婆婆」，她日前特地北上參與「寒冬助老刻不容緩」記者會，在連續第7年擔任公益大使的Ella陳嘉樺陪伴下，一起啟動創意助老扭蛋機，盼藉可愛的「角落孤老人」，助基金會募集3000萬元助老經費，籲各界一起扭轉老人孤單。

基金會更將長輩困境化身為7個Q版角色，除了聽力不好深怕錯過親友呼喊的「長耳婆婆」，還有已無親友也將心鎖起來的「鎖頭阿公」、怕黑暗孤獨晚上也點小燈陪的「燈籠奶奶」、久臥在床的「躺平奶奶」、雙腳無力的「枴杖爺爺」、無力打掃被蚊蟲叮滿包的「泡泡阿嬤」、眼睛退化的「複眼阿公」。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，基金會從服務長者中蒐集1035份問卷發現，讓長者外出的5大動力依序為，就醫、近距離到傳統市場或雜貨店等的購物、運動散步、跟鄰居聊天和近距離參與的休閒活動如社區據點、老人會社團活動等等，可見就醫外，短距離的日常生活需求、運動和鄰里社交，都是長者外出動力。

調查也發現，長者無法外出的2大主因是生理健康限制及心理情緒因素，尤其是自覺狀態不佳產生的心理壓力和情緒憂鬱，讓長者對外出心生畏懼，擔心自身行動力不足或對身體狀況感到不安，因此留在家。李若綺說，藉基金會的陪伴鼓勵、居家運動等服務，可以成功伴長者走出家門，更能激發長者維持身體狀況再次外出的動力。