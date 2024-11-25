第2屆桃機飛機盃魔術方塊大賽 王楷文再次榮獲三冠王

第2屆桃園機場飛機盃魔術方塊大賽（Taoyuan Airport Cube Day 2024）11月23日上午登場，並在24日進行決賽。本次比賽共吸引台灣、美國、日本、新加坡、香港、澳門等國內及國際共170位好手參賽，比賽項目包含2階、3階、4階、5階，以及金字塔、斜轉魔術方塊，同時還有女子組、U12組及U10組。

11月24日在桃園機場第二航廈北闊天空之翼舉行決賽，成績晚間5點半出爐，45位選手奪得名次，台灣選手囊括8項冠軍，魔方高手王楷文獨自在3、4、5階奪下第一名，魔錶項目亞洲紀錄保持人新加坡選手Nigel Phang也報名本次賽事現場並收下2階項目第一名。

全國魔術方塊教育協會何俊輝理事長表示，這次台灣選手王楷文拿下3階（6.43 秒）、4階（21.30秒）、5階（40.61秒）冠軍，再次榮獲三冠王，其中，王楷文在3階項目以單次4.27秒刷新原來由他自己保持的4.34秒台灣紀錄、4階項目更是以平均21.30秒創下新的亞洲紀錄，並暫居全球第四名。新加坡選手Nigel Phang拿下2階冠軍（1.73 秒），曾唯銘拿下金字塔組冠軍（1.98 秒），也同樣刷新台灣紀錄(原紀錄為2.02秒)，鄭凱倫為斜轉組冠軍（3.53 秒），3階女子組冠軍為陳冠禎（8.75秒），U12組冠軍為台灣小學好手何權宸（11.49 秒），U10組冠軍則為李悟（11.44秒）。