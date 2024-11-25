好幸運 只花35在小7買咖啡就中千萬發票大獎

財政部再開出最新一期2024年9~10月統一發票開獎，7-ELEVEN開出5張千萬特別獎、4張2百萬特獎、11張雲端發票專屬獎1百萬，共有20名百萬富翁，其中1位超級幸運兒只花35元買CITY CAFE就中千萬。

統一超表示，一人在高雄市楠梓區的7-ELEVEN欣清心門市花90元購買飲品、鮮食；一人在台東縣台東市的7-ELEVEN三越門市花60元購買沙拉，一人在台北市文山區的7-ELEVEN新萬隆門市花140元購買飲品；一人在新北市新莊區的7-ELEVEN 新宏盛門市花85元購買麵食，一人在臺北市松山區的7-ELEVEN復旦門市花35元購買CITY CAFE。

統一超也說，還有4位獲得2百萬特獎，一人在台北市大同區的7-ELEVEN圓泉門市花130元購買CITY CAFE、鮮食、統一飲品，一人在桃園市觀音區的7-ELEVEN富中門市花58元購買鮮食，一人在新竹縣寶山鄉的7-ELEVEN寶謙門市花325元購買生活用品、便利用品、飲品、零食、鮮食，一人在桃園市中壢區的7- ELEVEN 新壢門市花118元購買鮮食。

統一超表示，積極響應財政部雲端發票政策，7-ELEVEN已連續七期加碼推出「OPENPOINT會員載具抽獎活動」創造會員雲端發票二次中獎機會、累積共送出2800萬點OPENPOINT點數、加碼送出15.4萬組OPENPOINT點數獎，1點等同1元現金，可跨指定通路當現金花。