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彭啓明：2035年減塑目標 明年上半年出爐

中央社／ 台北25日電
環境部長彭啓明表示，將邀各界討論、研擬台灣2030、2035年的減塑政策及目標，最快明年上半年出爐。圖／聯合報系資料照片
環境部長彭啓明表示，將邀各界討論、研擬台灣2030、2035年的減塑政策及目標，最快明年上半年出爐。圖／聯合報系資料照片

全球塑膠公約第5次談判今天登場，環境部彭啓明表示，將會依公約談判做出的決議，邀各界一同討論、研擬台灣2030、2035年的減塑政策及目標，最快明年上半年出爐。

全球塑膠公約第5次談判（INC-5）於今天至12月1日韓國釜山展開為期7天會議，透過具法律約束力約束全球的協議，針對塑膠和其產品的生命週期及對應的塑膠污染問題進行各階段管理；本次會議視為5輪談判中最關鍵的會議，預計以去年所提出的草案為框架，專注於達成最終公約草案的訂立。

環境部今天舉辦「塑膠公約第5次談判會議開幕，制定全球共識污染治理方案」記者會。

環境部於2018年時提出4大塑膠製品減量或限用方向，包含購物用塑膠提袋、塑膠吸管、一次用外帶飲料杯、免洗餐具等，並以「2025以價制量限用、2030全面禁用」為目標。

環境部長彭啓明表示，就目前看來僅全面禁用一次用外帶飲料杯算是已經達成，但其他項目可能是還未達成、或部分達成，距2025年僅1個月多，可能已達不到當年所訂的目標，按現在的路徑可能2030年仍然只有部分達成，希望能有一些新的方法來達標。

彭啓明強調，他仍然會朝2030禁塑的方向前進，且會加大項目，這些都會等全球塑膠公約出爐後進一步討論，預計明年上半年會訂出新的2030及2035年的減塑目標；並不是說限制大眾什麼都不能用，而是像一次用購物塑膠袋能少用就少用。

環境部資源循環署長賴瑩瑩進一步說明，若依公約目前正在討論的方向應該是禁用「有問題的塑膠」，如市場買魚、肉，第一層包裝是直接接觸的，可能還是用塑膠袋，但外袋就不再用塑膠袋。

至於可能新增的減塑項目，賴瑩瑩說，如包材類、網購包裝等，但實際要怎麼訂，會等公約出來之後再進一步討論。

塑膠袋 彭啓明 環境部

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