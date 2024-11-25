歡慶中華隊奪冠！星宇贈球員來回機票 華航祭84折優惠

中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，在冠軍戰中以4:0完封日本隊，奪下隊史3大賽首冠，為迎接台灣之光，星宇宣布，贈送中華隊全體球員及教練共38位，每人全球不限航點商務艙來回機票1張；另外慶祝中華隊奪冠，華航祭出全航線來回機票最低84折起，單程最低799元起，而長榮航空則加碼提供亞洲不限航點經濟艙來回雙人機票及球員簽名球，在官方臉書留言就有機會抽中。

星宇航空表示，中華隊在東京巨蛋創下令人感動及敬佩的佳績，奪下世界冠軍，不只是台灣之光，也連帶燃起全民棒球魂。為感謝台灣囝仔在世界舞台發光，讓世界看見台灣，星宇航空將贈送中華隊全體球員及教練共38位，每人全球不限航點商務艙來回機票1張，盼讓辛苦的中華隊球員及教練們，可以在賽事之餘，好好放鬆身心，期待再創佳績。

華航今在臉書粉專宣布，「奪冠狂歡世界一起飛」限時72小時促銷優惠，台灣出發全航線來回商務艙、豪華經濟艙88折起，經濟艙84則起，明天〇時開賣至周四晚間11時59分，出發日為2025年2月1日至2025年10月25日（旺季除外）。

台灣虎航宣布，即日起至今晚11時59分，推出澳門單程未稅799元起、韓國單程未稅1499元起，同時澳門、韓國加碼「2人同日、第2人免費」，其餘航線則單程未稅價1599元起。

長榮航空也在臉書表示，感謝選手們的努力，為中華棒球史上寫下新的一頁、奪得有史以來最榮譽的徽章，原本奪冠要送台北－東京單人機票，現在加碼為亞洲不限航點經濟艙來回雙人機票，另外加碼抽6顆中華隊球員簽名球，至於是哪6位球員的簽名球目前尚未公布。