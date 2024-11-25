花35元買咖啡就中千萬！7-ELEVEN本期創造20名百萬得主

最新一期2024年9～10月統一發票開獎，7-ELEVEN開出5張千萬特別獎、4張200萬特獎、11張雲端發票專屬獎100萬，共有20名百萬富翁，其中1位超級幸運兒只花35元買CITY CAFE就中千萬。有使用OPENPOINT會員載具或到7-ELEVEN門市消費的消費者趕緊對獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領獎金，並存入支付工具最高再享10%回饋。

5位獲得千萬大獎的消費者，分別在高雄市楠梓區的欣清心門市花90元購買飲品、鮮食；在台東縣台東市的三越門市花60元購買沙拉；在台北市文山區的新萬隆門市花140元購買飲品；在新北市新莊區的新宏盛門市花85元購買麵食；在臺北市松山區的復旦門市花35元購買CITY CAFE。

還有4位獲得200萬特獎，分別在台北市大同區的圓泉門市花130元購買CITY CAFE、鮮食、統一飲品；在桃園市觀音區的富中門市花58元購買鮮食；在新竹縣寶山鄉的寶謙門市花325元購買生活用品、便利用品、飲品、零食、鮮食；在桃園市中壢區的新壢門市花118元購買鮮食。另有11位雲端發票專屬獎100萬得主，最低只花20元購買報紙就中百萬。

積極響應財政部雲端發票政策，7-ELEVEN已連續7期加碼推出「OPENPOINT會員載具抽獎活動」創造會員雲端發票二次中獎機會、累積共送出2,800萬點OPENPOINT點數、加碼送出15.4萬組OPENPOINT點數獎，1點等同1元現金，可跨指定通路當現金花。

同時提醒2024年7～8月期尚有超過14萬張、總計超過5,000萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，提醒未兌獎的幸運兒於2025年1月6日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領，可直接現場兌換商品或獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5～10%回饋。