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花35元買咖啡就中千萬！7-ELEVEN本期創造20名百萬得主

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
最新一期雲端中獎發票7-ELEVEN於11月25日同時送出總價值400萬元的OPENPOINT點數獎、已有1.7萬名會員受惠於「OPENPOINT會員載具抽獎活動」。圖／7-ELEVEN提供
最新一期雲端中獎發票7-ELEVEN於11月25日同時送出總價值400萬元的OPENPOINT點數獎、已有1.7萬名會員受惠於「OPENPOINT會員載具抽獎活動」。圖／7-ELEVEN提供

最新一期2024年9～10月統一發票開獎，7-ELEVEN開出5張千萬特別獎、4張200萬特獎、11張雲端發票專屬獎100萬，共有20名百萬富翁，其中1位超級幸運兒只花35元買CITY CAFE就中千萬。有使用OPENPOINT會員載具或到7-ELEVEN門市消費的消費者趕緊對獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領獎金，並存入支付工具最高再享10%回饋。

5位獲得千萬大獎的消費者，分別在高雄市楠梓區的欣清心門市花90元購買飲品、鮮食；在台東縣台東市的三越門市花60元購買沙拉；在台北市文山區的新萬隆門市花140元購買飲品；在新北市新莊區的新宏盛門市花85元購買麵食；在臺北市松山區的復旦門市花35元購買CITY CAFE。

還有4位獲得200萬特獎，分別在台北市大同區的圓泉門市花130元購買CITY CAFE、鮮食、統一飲品；在桃園市觀音區的富中門市花58元購買鮮食；在新竹縣寶山鄉的寶謙門市花325元購買生活用品、便利用品、飲品、零食、鮮食；在桃園市中壢區的新壢門市花118元購買鮮食。另有11位雲端發票專屬獎100萬得主，最低只花20元購買報紙就中百萬。

積極響應財政部雲端發票政策，7-ELEVEN已連續7期加碼推出「OPENPOINT會員載具抽獎活動」創造會員雲端發票二次中獎機會、累積共送出2,800萬點OPENPOINT點數、加碼送出15.4萬組OPENPOINT點數獎，1點等同1元現金，可跨指定通路當現金花。

同時提醒2024年7～8月期尚有超過14萬張、總計超過5,000萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，提醒未兌獎的幸運兒於2025年1月6日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領，可直接現場兌換商品或獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5～10%回饋。

為了提供更多元便利的兌領服務，OPENPOINT APP會員載具更串連OPENPOINT行動隨時取，提供存入會員載具的六獎200元、雲端獎800元與500元的中獎發票，快速使用OPENPOINT APP兌換逾40種超值優惠商品組合，包含CITY系列飲品、韓國熊津人蔘飲、冷凍御料小館等多元選擇，最殺組合直接放大獎金1.9倍，兌換成功的商品提貨券及消費發票還能立即存入OPENPOINT會員帳戶，無須一次領完、可分次到7-ELEVEN門市兌換，還能增加下一次雲端發票及OPENPOINT會員載具抽獎活動的中獎機會。

提醒2024年7～8月期尚有超過14萬張、總計超過5,000萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，提醒未兌獎的幸運兒於2025年1月6日前記得兌獎。圖／7-ELEVEN提供
提醒2024年7～8月期尚有超過14萬張、總計超過5,000萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，提醒未兌獎的幸運兒於2025年1月6日前記得兌獎。圖／7-ELEVEN提供
本期7-ELEVEN開出5張千萬特別獎，其中一位超級幸運兒只花35元買CITY CAFE就中千萬。圖／7-ELEVEN提供
本期7-ELEVEN開出5張千萬特別獎，其中一位超級幸運兒只花35元買CITY CAFE就中千萬。圖／7-ELEVEN提供
本期7-ELEVEN統一發票大獎中獎清單一次看。圖／7-ELEVEN提供
本期7-ELEVEN統一發票大獎中獎清單一次看。圖／7-ELEVEN提供

載具 雲端發票

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