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小七買飲品中1000萬大獎！7-ELEVEN 揭五家中獎門市

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
財政部11月25日公布最新一期2024年9~10月統一發票中獎號碼，統一超（2912）共有5位消費者獲得千萬特別獎、4位獲得200萬特獎、11位獲得雲端發票專屬獎100萬。本報資料照片
財政部11月25日公布最新一期2024年9~10月統一發票中獎號碼，統一超（2912）共有5位消費者獲得千萬特別獎、4位獲得200萬特獎、11位獲得雲端發票專屬獎100萬。本報資料照片

財政部11月25日公布最新一期2024年9~10月統一發票中獎號碼，統一超（2912）共有5位消費者獲得千萬特別獎、4位獲得200萬特獎、11位獲得雲端發票專屬獎100萬。

統一超商統計有5位消費者獲得千萬大獎，一人在高雄市楠梓區的7-ELEVEN欣清心門市花90元購買飲品、鮮食；一人在台東縣台東市的7-ELEVEN三越門市花60元購買沙拉；一人在台北市文山區的7-ELEVEN新萬隆門市花140元購買飲品；一人在新北市新莊區的7-ELEVEN新宏盛門市花85元購買麵食；一人在臺北市松山區的7-ELEVEN復旦門市花35元購買CITY CAFE。

還有4位獲得200萬特獎，一人在台北市大同區的7-ELEVEN圓泉門市花130元購買CITY CAFE、鮮食、統一飲品；一人在桃園市觀音區的7-ELEVEN富中門市花58元購買鮮食；一人在新竹縣寶山鄉的7-ELEVEN寶謙門市花325元購買生活用品、便利用品、飲品、零食、鮮食； 一人在桃園市中壢區的7-ELEVEN新壢門市花118元購買鮮食。

11位雲端發票專屬獎1百萬得主，一人在新北市新莊區的7-ELEVEN鳳祥門市花96元購買統一麵包；一人在桃園市平鎮區的7-ELEVEN翁京門市花20元購買報紙、CITY CAFE；一人在新北市新莊區的7-ELEVEN 中平門市花154元購買鮮食、飯糰、CITY CAFE； 一人在新北市板橋區的7-ELEVEN板運門市花25元購買飲品； 一人在台東縣台東市的7-ELEVEN開漢門市花161元購買飲品；一人在屏東縣枋寮鄉的7-ELEVEN飛米門市花55元購買鮮食；一人在台北市中正區的7-ELEVEN紹興門市花35元購買統一麵包；一人在新竹縣竹北市的7-ELEVEN光揚門市花65元購買CITY CAFE、統一麵包； 一人在台北市中山區的7-ELEVEN龍江門市花84元購買零食；一人在台中市西屯區的7-ELEVEN漢成門市花71元購買鮮食、飲品；一人在桃園市桃園區的7-ELEVEN新德鴻門市花199元購買飲品、生活用品、鮮食。

台東 麵包

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