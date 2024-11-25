兩廳院攜手日月光 「樂齡OUTREACH」帶長輩動起來

因應台灣2025年正式邁入超高齡化社會，國家兩廳院著力「樂齡OUTREACH活動」，為日月光中壢廠區周邊居民和樂齡夥伴提供多元表演藝術體驗，日月光將與兩廳院合作「藝術出走2.0」計畫。

兩廳院致力推動人人劇場，不僅邀請所有民眾進劇場欣賞表演藝術，也走出場館、主動接觸樂齡族群的生活。根據兩廳院今天發布的新聞資料，今年的「樂齡OUTREACH活動」由驫舞劇場舞者方妤婷帶領48名在地長輩體驗舞蹈，透過暖身、肢體開發以及伸展等環節舒展筋骨，感受身體。

日月光中壢廠人力資源處暨公共關係處資深處長郭品泓表示，看到這些長輩開心舞動身體，全場笑聲不斷，「這是我們持續推動樂齡專案的初衷，很開心與兩廳院合作，藉由多元藝文活動體驗，為長輩的生活提供另一種可能」。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院與日月光自2023年起展開合作，以表演藝術關照樂齡議題，舉辦「失智友善戲劇培力工作坊」，2024年以「青銀有約看戲特別企劃」推動青、銀兩代的價值觀交流；透過「表演藝術社會處方箋先驅計畫」系列活動，為感到孤獨的樂齡長輩創造提升幸福感的可能。

今年10月，兩廳院啟動為期3年的「藝術出走2.0」計畫，也獲得日月光認同，將與地方政府、表演團體與社區合作，結合國外經驗並與台灣團隊共創在地版本，將戲劇藝術融入失智、長照議題，從戲劇看見照護議題的深度，預計2025年在雙北首演，2026年推動外縣市進行在地製作。