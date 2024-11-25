快訊

反差萌！12強英雄場上揮灑熱血 「私下是愛寵奴才」溫柔屬性大爆發

12強賽／奪冠遊行啦啦隊18人名單曝光 一粒將現身跳「尚勇」

陳啓昱潛逃24天今投案 未吐接應人、藏匿地點遭南檢聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

影／塑膠公約談判開幕 環團升「巨眼」旗幟要求制訂減塑公約

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
全球塑膠公約第五次談判會議上午在南韓釜山開幕，各國談判代表及觀察員排隊進入會場時，當地民眾手持各式減塑標語手板，表達終結塑膠汙染訴求。特派記者侯永全／釜山攝影
全球塑膠公約第五次談判會議上午在南韓釜山開幕，各國談判代表及觀察員排隊進入會場時，當地民眾手持各式減塑標語手板，表達終結塑膠汙染訴求。特派記者侯永全／釜山攝影

全球塑膠公約第五次談判會議今起於釜山BEXCO會展中心登場，各國談判代表及觀察員陸續進入會場時，場外有多個環團手持各式減塑布條及手板，表達終結塑膠汙染訴求。綠色和平全球團隊更是一早在釜山遊艇碼頭，利用起重機懸掛一面由全球數千名公民提供的肖像照片拼成且印有巨眼的大型「萬眾矚目」（We Are Watching」）旗幟， 藉此呼籲各國政府，世界正在監督並敦促他們支持削減塑膠產量並結束一次性塑膠的全球塑膠條約。

倡議減少塑膠就是守護氣候的全球塑膠公約第五次談判會議今日起在南韓第一大港、第二大城市釜山舉行，綠色和平全球團隊在大會開幕前，一早聚集在釜山冬柏遊艇碼頭，利用起重機升起一面長30公尺、寬24公尺的「萬眾矚目」（We are watching）巨型旗幟。由全球數千名公民提供的肖像照片拼成巨眼的旗幟，是團隊攜手國際行動藝術家們共同製成．迫切呼籲各國及地區領袖解決塑膠污染，「巨眼」則傳遞「全球公民都正看著！」的強而有力訊息。其中有逾200張人像來自台灣，談判會議召開前，將旗幟高懸天空，象徵全球公民正密切監督各談判代表，並呼籲制定以人民與環境為優先的「全球塑膠公約」。

因前四次的全球塑膠公約談判會議未能達成共識，因此，場外也聚集許多當地環保團體手持減塑標語手板或以全身貼滿塑膠袋象徵「塑膠讓我窒息」的裝扮，表達終結塑膠汙染訴求。陳抗團體表示，全球塑膠公約談判會議是攸關環境汙染及氣候變遷的重要會議，但在前四次會議中卻未有具體結果，此次是最終會議，希望環團所堅持的制訂改變汙染現狀及法律約束力的公約、限制塑膠生產，並終結一次性塑膠的理念，能獲得與會代表的認同與支持。

全球塑膠公約第五次談判會議上午在南韓釜山BEXCO會展中心開幕，場外有環團手持各式減塑布條及手板，呼籲第五次談判會議訂出具體減塑公約。特派記者侯永全／釜山攝影
全球塑膠公約第五次談判會議上午在南韓釜山BEXCO會展中心開幕，場外有環團手持各式減塑布條及手板，呼籲第五次談判會議訂出具體減塑公約。特派記者侯永全／釜山攝影
綠色和平全球團隊上午在釜山遊艇碼頭，利用起重機懸掛一面由全球數千名公民提供的肖像照片拼成且印有巨眼的大型「萬眾矚目」（We Are Watching」）旗幟， 藉此呼籲各國政府，世界正在監督並敦促他們支持削減塑膠產量並結束一次性塑膠的全球塑膠條約。特派記者侯永全／釜山攝影
綠色和平全球團隊上午在釜山遊艇碼頭，利用起重機懸掛一面由全球數千名公民提供的肖像照片拼成且印有巨眼的大型「萬眾矚目」（We Are Watching」）旗幟， 藉此呼籲各國政府，世界正在監督並敦促他們支持削減塑膠產量並結束一次性塑膠的全球塑膠條約。特派記者侯永全／釜山攝影
當地環團代表在會議舉辦場所BEXCO外，以全身貼滿塑膠袋象徵「塑膠讓我窒息」的裝扮，表達限制塑膠生產，並終結一次性塑膠的理念。特派記者侯永全／釜山攝影
當地環團代表在會議舉辦場所BEXCO外，以全身貼滿塑膠袋象徵「塑膠讓我窒息」的裝扮，表達限制塑膠生產，並終結一次性塑膠的理念。特派記者侯永全／釜山攝影

團隊 碼頭 遊艇

延伸閱讀

塑膠公約今釜山開幕 環境部成立戰情中心掌握進度

洪申翰接勞長少1席環境立委 環團憂影響議題推動

環團盼2028無煤中火 呼籲關閉中火燃煤機組

緩不濟急 環團籲立院本會期通過2028無煤中火新決議文

相關新聞

塑膠減量目標跳票？環境部坦言難達到會重新調整

「全球塑膠公約」的最後一輪談判將於今天起至12月1日在韓國釜山舉行，該公約有望成為全球第一部針對塑膠祭出法律約束力的協定...

歡慶中華隊奪冠！星宇贈球員來回機票 華航祭84折優惠

中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，在冠軍戰中以4:0完封日本隊，奪下隊史3大賽首冠，為迎接台灣之光，星宇宣布，贈送中華隊...

潘傑楷撲壘時左手小拇指脫臼 醫揭秘：「對打擊影響小」原因

中華隊在世界12強棒球賽勇奪冠軍，先發一壘手潘傑楷在第7局嘗試頭部撲壘時傷退，證實為左手小拇指脫臼。林口長庚醫院骨科部運...

慶祝奪冠 中華隊回台班機使用「台灣尚勇」頭墊紙

中華航空與全民一同慶祝中華隊在世界棒球12強賽中勇奪冠軍，中華航空表示，深感榮幸能服務這群為台灣爭光的棒球英雄，為表達敬...

別等腎病找上門！預防勝於治療 營養師推「黃金護腎守則54321」

腎臟作為身體的重要器官，是非常珍貴的角色，營養師高敏敏舉例人人都想健康過完一生，而體內的腎臟就如車子一般，沒有好好愛惜，沒照顧好就會頻繁需要進廠維修，假設車子出現警訊還視而不見，很可能會提早壽終正寢，人體亦然。

中華航空勇奪APEX三大獎 卓越服務表現受國際肯定

中華航空榮獲國際航空乘客體驗協會《APEX》「全球五星航空」最佳榮譽，同時也獲頒「最佳餐飲服務獎」及「最佳Wi-Fi獎」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。