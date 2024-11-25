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影／塑膠公約談判開幕 環團升「巨眼」旗幟要求制訂減塑公約
全球塑膠公約第五次談判會議今起於釜山BEXCO會展中心登場，各國談判代表及觀察員陸續進入會場時，場外有多個環團手持各式減塑布條及手板，表達終結塑膠汙染訴求。綠色和平全球團隊更是一早在釜山遊艇碼頭，利用起重機懸掛一面由全球數千名公民提供的肖像照片拼成且印有巨眼的大型「萬眾矚目」（We Are Watching」）旗幟， 藉此呼籲各國政府，世界正在監督並敦促他們支持削減塑膠產量並結束一次性塑膠的全球塑膠條約。
倡議減少塑膠就是守護氣候的全球塑膠公約第五次談判會議今日起在南韓第一大港、第二大城市釜山舉行，綠色和平全球團隊在大會開幕前，一早聚集在釜山冬柏遊艇碼頭，利用起重機升起一面長30公尺、寬24公尺的「萬眾矚目」（We are watching）巨型旗幟。由全球數千名公民提供的肖像照片拼成巨眼的旗幟，是團隊攜手國際行動藝術家們共同製成．迫切呼籲各國及地區領袖解決塑膠污染，「巨眼」則傳遞「全球公民都正看著！」的強而有力訊息。其中有逾200張人像來自台灣，談判會議召開前，將旗幟高懸天空，象徵全球公民正密切監督各談判代表，並呼籲制定以人民與環境為優先的「全球塑膠公約」。
因前四次的全球塑膠公約談判會議未能達成共識，因此，場外也聚集許多當地環保團體手持減塑標語手板或以全身貼滿塑膠袋象徵「塑膠讓我窒息」的裝扮，表達終結塑膠汙染訴求。陳抗團體表示，全球塑膠公約談判會議是攸關環境汙染及氣候變遷的重要會議，但在前四次會議中卻未有具體結果，此次是最終會議，希望環團所堅持的制訂改變汙染現狀及法律約束力的公約、限制塑膠生產，並終結一次性塑膠的理念，能獲得與會代表的認同與支持。
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