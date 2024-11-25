潘傑楷撲壘時左手小拇指脫臼 醫揭秘：「對打擊影響小」原因

中華隊在世界12強棒球賽勇奪冠軍，先發一壘手潘傑楷在第7局嘗試頭部撲壘時傷退，證實為左手小拇指脫臼。林口長庚醫院骨科部運動醫學科主任邱致皓說，對棒球選手來說，只要是身體有任何一點點不舒服，如脫臼等傷勢疼痛，都會影響揮棒，左手小拇指脫臼不能說完全不影響揮棒，但就影響層面來說，「應該是比較小」。

邱致皓說，左手小拇指脫臼對潘傑楷打擊影響小，原因是潘傑楷為右投左打，以打擊來說，左打者手握球棒為左手在上、右手在下，且握棒打擊前通常不是「死死的」握住球棒，而是輕輕握住，不會握得很緊，這時左手小拇指不太會接觸球棒，他認為，左手小拇指脫臼是「最不影響打擊」的情形。

但對於棒球選手來說，身體有任何一點點不舒服，可能都會影響揮棒的感覺，邱致皓說，因此，教練選擇讓潘傑楷下場休息，但就打擊影響層面來說，左手小拇指脫臼的影響「應該是最小的」。

邱致皓說，潘傑楷左手小拇指脫臼後，可當下從指尾末端用力拉直，趕快「喬回去」，並到醫院檢查，如果沒有撕裂性骨折，只是關節、韌帶受傷，只需戴上指套休息，但受傷後6周內還是會有些腫脹，感覺不舒服，這時可進行電療、熱敷等復健消腫，6周後消腫後，即可進行活動度訓練，讓手指盡量伸直、彎曲，以恢復正常活動，

至於，小拇指脫臼會不會傷到神經？邱致皓說，小拇指脫臼應不會傷到神經，且脫臼傷勢是可以痊癒的，國人不需過度擔心。