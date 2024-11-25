塑膠公約今釜山開幕 環境部成立戰情中心掌握進度

今天起逾170國談判代表齊聚南韓釜山，展開「塑膠汙染問題政府間談判委員會」的第5輪會議（INC-5），透過推出具法律約束力約束全球的協議，針對塑膠和其產品的生命周期及對應的塑膠汙染問題進行各階段管理。環境部表示，將成立戰情中心隨時掌握談判進度，待塑膠公約條文明朗化後，盤點各項工作及分工，協商部會共同推動。

聯合國預計於2024年底前完成具法律約束力的國際公約，針對塑膠全生命周期提出減少全球塑膠汙染的規範，該公約提出減少和替代塑膠製品、訂定塑膠產品設計目標、再利用塑膠轉型循環經濟及管理現有汙染等4大戰略目標及12項核心義務措施。

為掌握本次會議談判進程及蒐集國際資訊，環境部循環署組成觀察團參與，團員包含政府代表、產業代表及學術研究人員，觀察團將蒐集會議談判進度及各國意見回傳國內掌握，環境部表示，假如本次會議順利完成談判，日後塑膠公約正式生效實施後，我國將針對草案訴求的核心義務措施，預先盤點我國現行相應法令措施，參考國際趨勢建立部會分工，透過各項推動策略達成減塑目標，環境部今天下午召開記者會說明。

根據艾倫·麥克阿瑟基金會（Ellen MacArthur Foundation）統計，海洋廢棄物每年消耗世界經濟成本2.5兆美元，95%塑膠包裝僅使用一次就流失材料價值，塑膠生產和使用也會造成大量溫室氣體排放，也成為加劇氣候變遷的因素之一。

環境部長彭啓明表示，目前2030年前的減塑目標如購物用塑膠提袋、一次用外帶飲料杯等都有部分達成，後續仍會參考塑膠公約邀請公民團體研議，提出更全面的減塑目標，攜手各界共同面對問題並尋求解方。

本次環境資源研究發展基金會顧問樊國恕也透過連線講述現場實況，他說，這次INC-5會議註冊人數超過3800人，比上次的2500人還多，因為年底前塑膠公約很可能定案，分歧意見必須開始收斂，例如到底是要以共識決還是其他方式來拍板，各國仍有不同意見。

樊國恕說，除了4大戰略目標外，微塑膠、漁網漁具、塑膠用品的化學添加物、塑膠稅、財務規畫、環境監測等議題也會成為重要的討論項目。

資源循環署也預告，預訂於11月28日邀請國內產學研各界代表辦理座談會，並將於閉幕隔日，即12月2日辦理第2場記者會向國人報告會議結果