173元買健康早餐就中千萬！全家本期統一發票開出9張大獎 清單一次看

知名美式賣場好市多（Costco）的超殺折扣活動「黑色購物週（又稱黑色購物節，黑五）」從11月25日至12月1日，限期7天要讓民眾撿便宜。明日（11月26日）為第2天活動，好市多官方臉書粉絲團也在下午4點公布隔日的精選優惠商品，聯合新聞網《科技玩家》製作懶人包整理好市多黑五3C相關特價訊息，也別忘記11月26日也是提早9點就營業。

2024-11-25 16:19