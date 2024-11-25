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173元買健康早餐就中千萬！全家本期統一發票開出9張大獎 清單一次看
對發票囉！全家便利商店本期113年9～10月統一發票共有9位幸運兒中大獎，其中有7位消費者花費百元內就幸運中獎。其中特別獎1,000萬元共開出1組，獎落板橋華江店，消費者花費173元購買夯番薯、雞胸肉、三明治、燕麥飲等健康早餐組合，就幸運成為千萬得主。
特獎200萬元則為消費者於台北市中山區的本部店，使用環保杯購買Let’s Café特大杯拿鐵，僅花費65元就將200萬大獎抱回家。
頭獎20萬元則有5位消費者幸運獲得，開出店舖為大安區泰順店、信義區信安店、桃園鼎聖店、太平新興中店、新豐首席店，最低僅花費39元購買隨緣沙茶豆腐湯麵就幸運中獎。
另外，為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家共開出2組，位於淡水學城店、中和國華店；2位幸運得主分別購買全家自有鮮食「生滾皮蛋粥」及「鮮乳坊起司銀絲卷」，花費幾個銅板就幸運抱走100萬大獎。
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