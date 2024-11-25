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曾以解決問題為使命 工程師爸轉念接納愛奇兒

中央社／ 台北25日電

「我曾以解決問題為工作使命」，曾任竹科工程師的以宏有個愛奇兒孩子，夜晚的哭鬧與長期照顧壓力，使他一度崩潰，因為轉念，從無解困境看見孩子帶來的獨特價值，學會接納。

愛奇兒（Angel）是天使心家族用來稱呼身心障礙孩子的美麗代號，天使心家族基金會今天舉辦一場特別的音樂會，小提琴家陳俞安、聲樂家張瀚心共同演出曲目，透過音樂與愛奇兒家庭生命故事的分享，號召更多企業與志工，一起加入守護愛奇兒家庭的行列。

以宏就是今天勇敢站上音樂會舞台分享的愛奇兒父親，他和其他愛奇兒家長一樣，曾有輕重不一的身心狀況，因為沒有休止符的長期照顧，讓他曾經想放棄一切，一了百了，直到天使心家族出現，他開始改變看待孩子的眼光，「當我學會接納後，孩子改變了我的生命。」

因為愛奇兒的獨特價值，讓以宏變得更能同理他人，看到生命的深度與豐富，這是曾以解決問題為工作使命的他過去無法想像。事實上，新竹有許多像以宏一樣的愛奇兒家庭，正迫切需要得到更多的支持，走過生命中最困難的一段路。

天使心家族籌備新竹新據點，天使心家族資深副執行長蕭雅雯透過新聞稿表示，新竹服務處成立首年，將專注於設立父母與手足心理支持團體，定期舉辦家庭聚會，藉此讓愛奇兒家庭之間彼此影響、互相扶持，將盼望散播至更多角落。

天使心家族已在台北、桃園、台中、台南、高雄設有服務據點。然而，愛奇兒家庭的需求並非只存在於5都，只是礙於經費限制，服務據點的拓展一直面臨挑戰。蕭雅雯說，在籌備過程中，場地、人力及經費的需求仍是主要挑戰。

蕭雅雯表示，期盼獲得在地企業和志工的鼎力支持，協助提供穩定的場域、資源，邀請企業與社會各界加入，共同秉持環境保護、社會責任與公司治理（ESG）精神，攜手為愛奇兒家庭創造更友好的社會環境。

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