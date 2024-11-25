「一村喜事」邊演邊播報12強 張清芳嗨喊中華隊加油

沉浸式舞台劇「一村喜事2.0」近期在三重空軍一村演出，昨晚適逢世界棒球12強賽，劇情直接融入時事播報比賽進度，讓歌手張清芳在內的來賓共同振臂高呼「中華隊加油」。

由綜藝教父王偉忠監製的「一村喜事2.0」以民國68年眷村王村長嫁女兒為故事背景，搭配現場烹飪的辦桌菜及當年喜宴必備的黑松汽水，讓觀眾有吃有喝，親自體驗復古婚禮的熱鬧。

有趣的是，當天特別設定司儀具有「預視能力」可以看得到未來，除了慶賀中華小將在民國68年得到威廉波特冠軍，還看到45年後台灣與日本爭奪世界冠軍，3度衝上台播報戰況，2支全壘打4比0領先日本的好消息，更讓全場觀眾歡喜若狂，情緒沸騰到最高點大喊「中華隊加油」。

這齣沉浸式喜劇也會隨機邀請觀眾上台參與演出，昨天歌手張清芳來看戲，順勢被拉上台當新郎的「表姐」。張清芳笑說，台灣最可貴的地方就是人，所以台上一叫，她就上來了，還清唱一段「激情過後」讓觀眾大飽耳福。

現場觀眾吃得開心、也樂於參與，隨著劇情大跳迪斯可、帶動唱，散場還可以與新人合影留念，彷彿真的參加了一場好朋友的喜宴，也有觀眾帶著第2代、第3代入場，體驗爺爺奶奶的年輕時代。

「一村喜事2.0」即日起至12月每周五、六、日，在新北空軍三重一村眷村實境辦桌演出。