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航空城東隆凱悅憂成孤島 交通部：居民應盡速整合意見
桃園航空城區段徵收結束，但東隆凱悅社區未納入徵收，住戶憂心未來將成生活機能盡失的次等公民，盼政府以專案方式處理。交通部表示，將請民航局依都市計畫法第19條規定納入後續都委會審議參考，也請社區居民盡速整合意見，確保全體住戶權益。
桃園航空城原位置保留居民全促進會今早出動3輛遊覽車，約百名住戶至交通部前高喊「留下東隆、官逼民反」、「我要徵收」等口號，並遞交陳情書；針對東隆凱悅社區陳情納入桃園航空城區段徵收範圍，今早由民航局及交通部接受陳情。
交通部航政司表示，本次都市計畫變更作業，內政部今年10月14日公告，自10月30日至11月28日公開展覽，並於今年11月8日辦理公開說明會，由民航局、國土署城鄉發展分署、桃園市政府地政局等單位於會中就民眾訴求妥予回應說明。
為保障桃園航空城區段徵收範圍內的住戶權益，依據內政部都委會第982次會議決議略以，如陳情納入桃園航空城區段徵收範圍部分，須經該筆土地的全部土地所有權人同意後，始得納入，再由需地機關檢送調整都市計畫變更方案及土地所有權人同意證明文件送國土署城鄉分署。
針對東隆凱悅社區居民今日至交通部陳情納入桃園航空城區段徵收範圍的意見，航政司表示，將請民航局依都市計畫法第19條規定納入後續都委會審議參考，也請社區居民儘速整合意見達成共識，以確保住戶權益。
航政司表示，桃園航空城是國家重大建設計畫，現已進入區段徵收公共工程、安置住宅、安置街廓五大管線及聯外道路等實質建設階段，交通部均秉持行政院指示「居住正義」、「蛋黃區蛋白區標準一致」、「落實先建後遷」等原則，處理徵收補償及安置工作，並將秉持保障民眾權益立場推動桃園航空城各項重要工作，俾如期如質完成桃園航空城計畫，實現東亞樞紐目標。
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