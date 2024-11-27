台北遠東香格里拉30週年慶 限量公益熊義賣、消費滿額刮大獎

台北遠東香格里拉歡慶30週年，於活動期間消費滿額即可獲得刮刮卡，獎項豐富。 圖／台北遠東香格里拉 提供

台北遠東香格里拉歡慶30週年，推出三波精采慶祝活動，首波「30週年驚喜三重奏」住房專案現正熱賣中，還有餐飲與會議婚宴優惠禮遇，以及社群平台回憶相片募集活動。第三波壓軸登場的是消費滿額刮刮樂活動，自12月2日至2025年1月24日期間，凡於飯店住宿或餐飲消費滿12,000元，可獲得一張刮刮卡，於宴會廳舉辦活動，每場活動也可獲得一張，多達30種豐富獎項、總價值超過60萬元的好禮，包含多家海外香格里拉姊妹飯店三天兩夜免費住宿，如倫敦、雪梨、溫哥華、杜拜、清邁、亞庇等城市。

Make-A-Wish Taiwan喜願協會日前於台北遠東香格里拉舉辦「喜願三十慈善晚會」，(左起)台北遠東香格里區域總經理萬佐東(Marco Vazzoler) Make-A-Wish Foundation International 喜願基金會國際總會執行長Luciano Manzo攜手亮相聯名推出的30週年公益熊玩偶。 圖／台北遠東香格里拉 提供

此外，飯店也攜手在台成立30週年的Make-A-Wish Taiwan喜願協會，推出限量30週年公益熊玩偶義賣，每隻售價588元，銷售淨利將捐贈協會，以實際行動幫助3至17歲被診斷有威脅生命等重大疾病的孩子實現翻轉生命的願望。

香遇三十 歡慶有禮 台北遠東香格里拉30週年驚喜刮刮卡

即將在12月17日迎接30週年的台北遠東香格里拉，為了回饋顧客的支持，特別自12月2日至2025年1月24日歲末新年期間，推出消費滿額驚喜刮刮卡活動，凡於台北遠東香格里拉住宿或餐飲滿12,000元，即可獲得一張刮刮卡，於宴會廳舉辦活動，每場活動不限金額也可獲得一張刮刮卡，為歲末年終增添節慶好運。

台北遠東香格里拉30週年驚喜刮刮卡，多達30種豐富好禮，獎項總價值超過60萬元。 圖／台北遠東香格里拉 提供

飯店大手筆祭出精選大獎包含價值約14萬元的特級套房雙人住宿一晚、行政樓層貴賓專屬的豪華閣貴賓廳使用權、43樓頂樓跨年派對門票、遠東Café自助餐廳免費用餐12次、餐飲消費抵用金，還有多家海外香格里拉姊妹飯店三天兩夜免費住宿包含倫敦、雪梨、溫哥華、杜拜、清邁、亞庇等熱門旅遊城市，多達30種豐富好禮，獎項總價值超過60萬元。

台北遠東香格里拉攜手Make-A-Wish Taiwan喜願協會，限量推出30週年公益熊玩偶，每隻588元。 圖／台北遠東香格里拉 提供

台北遠東香格里拉 30週年公益熊玩偶義賣 一起傳遞愛心 每隻588元

歡慶30週年之際也不忘做公益，台北遠東香格里拉攜手Make-A-Wish Taiwan喜願協會，共同慶祝雙方30週年里程碑，攜手聯名推出限量30週年公益熊玩偶，每隻售價588元。即日起於一樓大廳The Cake Room販售。銷售淨利將捐予喜願協會，一起幫助3至17歲被診斷有威脅生命等重大疾病的孩子實現翻轉生命的願望，為他們帶來快樂、希望和勇氣。

台北遠東香格里拉

電話：(02) 2378-8888

地址：臺北市敦化南路二段201號

網址：www.shangri-la.com/taipei