別等腎病找上門！預防勝於治療 營養師推「黃金護腎守則54321」

腎臟是身體的重要器官之一，營養師高敏敏表示人人都想健康過完一生，而體內的腎臟就如車子一般，沒有好好愛惜、沒照顧好就會頻繁需要「進廠維修」，假設車子出現警訊還視而不見，很可能會提早「壽終正寢」，人體亦然。

高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」發布貼文，為粉絲整理了預防腎臟病口訣「54321」，呼籲預防勝於治療，邀請大家一起愛護身體，做身體的清道夫！

5.控制

需要控制項目共五項，包含「體重、蛋白質、鉀離子、血糖、血壓」，高敏敏表示肥胖容易增加慢性腎臟病、糖尿病和高血壓的罹患風險。假設腎臟功能不佳，蛋白質過量會造成身體負擔，而腎功能不好的人，因為沒有辦法正常代謝鉀離子故切忌過量。高血糖、高血壓則可能分別造成「腎功能衰退、病變」、「尿蛋白增加、腎臟小血管收縮、硬化」等問題。

4.不要

四不要包含「抽菸、亂吃藥、熬夜、憋尿」等等，眾所皆知香菸成分包含尼古丁，尼古丁容易使血管硬化、腎絲球受損；不規律的服藥或是亂吃來路不明的藥也會增加腎臟的負擔；夜間是肝臟代謝的好時機，因此熬夜會使代謝功能降低，毒素累積體內；憋尿則會導致膀胱發炎，可能使細菌感染腎臟。

3.飲食

高敏敏建議平時多吃蔬果，天然植化素可以抗發炎，減少慢性腎臟病的機率。多補充水分則可以促進腎臟正常排毒，建議每日至少2000c.c，最後建議飲食定時定量，切忌暴飲暴食以免腎臟負擔太大。

2.減少

減少調味料的使用也是關鍵，鹽巴、味精等等調味料鈉含量高，過量容易導致腎臟負擔過大。另外，避免過度勞累，高敏敏指出長期高壓、勞累會增加腎臟發炎的機會。

1.沒有

最後，沒有鮪魚肚、啤酒肚、大肚腩！肥胖易導致腎臟受損也會增加三高、糖尿病、高血脂等等疾病。

高敏敏提醒，初期的腎臟病因為不易察覺，所以預防更勝於治療，希望大家都能照顧好自己的身體。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康