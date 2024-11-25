只花百元就中千萬！萊爾富統一發票特別獎開在北市「這一區」

醫師楊智雯指出，近日一名35歲的男性找她諮詢，對方表示自己有三高問題，因為職業是業務主管，因為年底將近，跑業務跑得更勤，但執勤時不曉得原因走路小腿越來越痛，他描述感覺像是抽筋，只要休息一下就會緩解。楊智雯表示當時一聽就認為不對勁，男患者身高165公分，體重卻達80公斤，罹患三高以外，三酸甘油酯、低密度膽固醇、糖化血色素皆高於正常值。楊智雯表示當時摸了病患的足背動脈，驚覺對方脈搏很微弱，皮膚溫度也較低，於是建議他去心臟外科檢查。

2024-11-25 15:23