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只花百元就中千萬！萊爾富統一發票特別獎開在北市「這一區」

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
113年9～10月期統一發票特別獎千萬幸運兒在萊爾富北市梧州店。圖／萊爾富提供
113年9～10月期統一發票特別獎千萬幸運兒在萊爾富北市梧州店。圖／萊爾富提供

113年9～10月期統一發票今日開獎，獎金1,000萬元特別獎中獎號碼為「28630525」、獎金200萬元的特獎中獎號碼為「90028580」，3組頭獎的中獎號碼分別為「27435934」、「39666605」及「02550031」。萊爾富開出特別獎1,000萬1組，該名消費者僅花100元，即抱走1,000萬元獎金，成為本期幸運得主。

萊爾富表示，繼今年9月開出113年7-8月期1組200萬元特獎，這次財神再次眷顧萊爾富，開出1,000萬特別獎，幸運門市位在台北市萬華區「萊爾富北市梧州店」，這位幸運兒僅消費100元購買休閒零嘴，就中了發票特別獎1,000萬元。有去消費的民眾趕快兌獎，看看自己是不是幸運得主。

北市 特別獎 統一發票

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