入秋後高雄市首例登革熱個案 5旬男3次急診就醫才確診

衛福部疾管署今天公布國內新增一例本土登革熱病例，為居住高雄市苓雅區50多歲男性，歷經本月21日、22日發燒至急診就醫二次，但症狀沒有緩解，24日又因發燒、腹瀉及腹痛等症狀就醫，經通報及採檢送驗後確診，並檢出登革病毒第二型，此為入秋後高雄市首例本土登革熱，疾管署正密切關注，而接觸者目前皆無症狀。

疾管署發言人羅一鈞說，今年九月步入秋天後，天氣仍相對溫暖，尤其是南部地區天氣偏熱，適合病媒蚊活動，且在個案住家附近的有斑蚊孑孓陽性的積水器皿，而今年六月時，高雄市鳳山區曾有兩例登革熱個案，經檢驗都是第一型，目前將針對本案檢體進行病毒基因定序，釐清和北部本土登革熱第二型群聚是否有關。

羅一鈞說，個案潛伏期無國外旅遊史，主要活動地點為高雄市苓雅區居住地及台南市北區工作地，初步研判為本土病例，感染源仍待釐清，為主動找出隱藏個案，衛生單位已在社區進行擴大採檢，已受檢民眾登革熱快篩均為陰性；衛生單位已規畫相關防治措施，針對確診個案居住地及工作地周邊進行緊急防治工作，加強病媒蚊密度調查及孳生源清除。

疾管署統計，今年截至11月24日累計250例本土登革熱確診病例，其中入夏後累計86例，病例分布新北市75例、台北市5例、高雄市3例、苗栗縣、彰化縣及花蓮縣各1例，其中新北市中和新店群聚目前病例累計82例，分別為新北市75例、台北市5例、彰化縣及花蓮縣各1例，無重症或死亡病例，已連續16日無研判新增病例，群聚疫情預計監測至12月6日。另今年累計242例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以印尼89例為多，其次為菲律賓34例及泰國30例。

疾管署提醒，天氣雖已轉涼，但白天氣溫仍適合蚊子活動及生長且仍會出現降雨，請民眾主動落實「巡、倒、清、刷」，清除家戶內外孳生源，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速就醫，並告知旅遊活動史。

羅一鈞說，請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。有關登革熱相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)查閱，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。