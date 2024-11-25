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「三高」男小腿越走越痛赴醫險截肢 醫師建議吃它：消炎、穩定血糖

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師建議日常飲食增加菇類，抗三高、發炎、穩定血糖。 示意圖／ingimage
醫師建議日常飲食增加菇類，抗三高、發炎、穩定血糖。 示意圖／ingimage

醫師楊智雯在臉書粉絲專頁「楊智雯醫師 ｜陪你健康享瘦每一天」指出，近日一名35歲的男性找她諮詢，對方表示自己有三高問題，職業是業務主管，加上年底將近，跑業務跑得更勤，但執勤時不曉得為何走路小腿越來越痛，他描述感覺像是抽筋，只要休息一下就會緩解。楊智雯表示當時一聽就覺得不對勁，男患者身高165公分，體重卻達80公斤，罹患三高以外，三酸甘油酯、低密度膽固醇、糖化血色素皆高於正常值。當下她摸了病患的足背動脈，驚覺對方脈搏很微弱，皮膚溫度也較低，於是建議他去心臟外科檢查。

沒想到結果出來，果不其然患者的下肢動脈阻塞，接受手術後放了血管內支架，她感嘆「長期阻塞缺氧，最後恐需要截肢」。楊智雯表示這名患者是心血管疾病的高危險群，好在此次阻塞在下肢動脈，及時處理但仍建議患者好好控制血糖，因為高血糖會造成血管內皮不健康，假設大腦不幸阻塞恐怕就中風了。

除了日常飲控，楊智雯還建議他在日常飲食中可以加入菇類，以下是她列舉關於菇類對人體的益處：

一、富含膳食纖維，具有穩定血糖、保護血管內皮的功效

菇類的膳食纖維可以有效減少血糖的急劇波動，幫助平穩血糖，讓血管內皮得到保護，降低糖尿病患者血糖過高對血管的損害。

二、膳食纖維能與膽汁酸結合，幫助降低膽固醇

菇類的膳食纖維能夠與膽汁酸結合，進而經由消化道排出體外，幫助降低體內的壞膽固醇，對於維護心血管健康很有幫助。

三、黑木耳這類菌類能抑制血小板聚集，避免血管「塞車」

像黑木耳這類的菌類，也是菌類家族成員，算是有名的「血管清道夫」，含有天然抗血栓的成分，能抑制血小板過度聚集，讓血液順暢流動，減少血管內「塞車」的狀況，達到預防中風和心肌梗塞的效果。

楊智雯補充，菇類不只抗發炎、增強免疫力、預防失智，更重要的功能是穩定血糖，並提醒大家，避免高糖、高油、油炸等這些會讓血糖波動劇烈的食物。她呼籲，「健康不是一天達成的，保持穩定血糖和健康的生活習慣，才能讓血管持久通暢！」

健康飲食 香菇

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