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農糧署教3特徵選出好芭樂！維生素C檸檬6倍 夏、冬長相不同

聯合新聞網／ 綜合報導
農糧署發文教怎麼挑芭樂。 示意圖／ingimage
農糧署發文教怎麼挑芭樂。 示意圖／ingimage

芭樂季回來啦！今年夏、秋颱接力報到，強烈雨勢和強勁的風力讓蔬果價格大幅上漲，不過還是有不少人甘願為美味的芭樂掏出皮夾，若不想辜負自己的荷包，如何選擇「好的芭樂」就顯得相當重要。農業部農糧署在臉書粉絲專頁「鮮享農YA -農糧署」發布貼文與大家分享挑芭樂的小撇步，快來一起看看吧！

首先要知道，別名芭樂的番石榴以高雄、彰化、台南為主要產地，不過在台灣各地均可以種植，是一年四季都有的水果。番石榴品種可以分為更年性與非更年性，「更年性」成熟後果實會較軟，帶有濃郁的香氣，適合喜歡吃軟的消費者，中山月拔、宜蘭紅肉拔、白拔或土芭樂都屬於更年性；而非更年性的品種，則口感較脆，例如：珍珠拔、帝王拔、彩虹拔、水晶拔、珍翠等，其中珍珠拔為台灣最主要栽培品種，占比約95%以上。

挑選芭樂時，農糧署建議選擇「表皮凹凸起伏明顯」、「有沉重感」，果肉密實、色澤均勻有「白霧感」為佳。依據季節芭樂也會有不同樣貌，夏天的夏果外型較圓而且生長較快，冬果則外型較長，生長速度較慢。

此外，芭樂不只清脆爽口還富含營養價值！芭樂是熱量低、水分多又是高纖維的優質水果，每100公克的芭樂果肉約含有193毫克的維生素C，超過奇異果2倍，更是檸檬的6倍。而紅心芭樂與一般芭樂兩者不論是熱量、纖維質、鈣質與鐵質並無太大差別，只是紅心芭樂的胡蘿蔔素與茄紅素多於一般芭樂。

健康飲食 水果 農糧署

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